Освободили заместителя командующего Нацгвардии: указ Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря.
Документ подписан 18 марта и опубликован на официальном сайте гаранта.
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"Освободить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", – говорится в указе.
По какой причине уволили Бондаря – не указывается.
49-летний генерал-майор отвечал за вопросы общественной безопасности. Он прошел военный путь от командира взвода до заместителя начальника штаба Главного управления Национальной гвардии Украины, которым его назначил Порошенко 7 июня 2017 года.
Бондар награжден орденом Даниила Галицкого.
14 марта Порошенко уволил руководителя внешней разведки Егора Божко и назначил его заместителем главы Министерства иностранных дел Павла Климкина.
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