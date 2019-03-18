Освободили заместителя командующего Нацгвардии: указ Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил от должности заместителя командующего Национальной гвардии Валерия Бондаря.

Документ подписан 18 марта и опубликован на официальном сайте гаранта.

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"Освободить Бондаря Валерия Ивановича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины и зачислить его в распоряжение командующего Национальной гвардии Украины", – говорится в указе.

По какой причине уволили Бондаря – не указывается.

49-летний генерал-майор отвечал за вопросы общественной безопасности. Он прошел военный путь от командира взвода до заместителя начальника штаба Главного управления Национальной гвардии Украины, которым его назначил Порошенко 7 июня 2017 года.

Бондар награжден орденом Даниила Галицкого.

14 марта Порошенко уволил руководителя внешней разведки Егора Божко и назначил его заместителем главы Министерства иностранных дел Павла Климкина.