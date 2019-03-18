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      Звільнили заступника командуючого Нацгвардії: указ Порошенка

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      Валерій Бондар
      Валерій Бондар / ngu.gov.ua

      Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії Валерія Бондаря.

      Документ підписаний 18 березня і опублікований на офіційному сайті гаранта.

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      "Звільнити Бондаря Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України і зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України", – зазначено в указі.

      З якої причини звільнили Бондаря – не вказується. 

      49-річний генерал-майор відповідав за питання громадської безпеки. Він пройшов військовий шлях від командира взводу до заступника начальника штабу Головного управління Національної гвардії України, яким його призначив Порошенко 7 червня 2017 року. 

      Бондар нагороджений орденом Данила Галицького.

      14 березня Порошенко звільнив керівника зовнішньої розвідки Єгора Божка та призначив його заступником очільника Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна. 

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Нацгвардія
      Джерело: 24 Канал
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