Звільнили заступника командуючого Нацгвардії: указ Порошенка

Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив з посади заступника командувача Національної гвардії Валерія Бондаря.

Документ підписаний 18 березня і опублікований на офіційному сайті гаранта.

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"Звільнити Бондаря Валерія Івановича з посади заступника командувача Національної гвардії України і зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України", – зазначено в указі.

З якої причини звільнили Бондаря – не вказується.

49-річний генерал-майор відповідав за питання громадської безпеки. Він пройшов військовий шлях від командира взводу до заступника начальника штабу Головного управління Національної гвардії України, яким його призначив Порошенко 7 червня 2017 року.

Бондар нагороджений орденом Данила Галицького.

14 березня Порошенко звільнив керівника зовнішньої розвідки Єгора Божка та призначив його заступником очільника Міністерства закордонних справ Павла Клімкіна.