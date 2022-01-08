"Освободите площадь, будем расстреливать": как расправились с митингующими в Алматы

Местный активист и участник протестов 64-летний Мейрхан Абдуманапов рассказал, как силовики 6 января расстреливали активистов. Тогда, по его словам, солдаты уже говорили на русском языке.

В частности они запугивали активистов, чтобы те покинули площадь. Угрожали расстрелом.

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Солдаты угрожали митингующим расстрелами

На этот раз к нам солдаты обращались только по-русски. И угрожающим тоном: "Освободите площадь, будем расстреливать". Ни слова по-казахски,

– рассказал активист.

Активист говорит – понял, что это российские войска из того, что его предупредили еще днем. Однако они были с оружием, в черной форме и без опознавательных знаков.

Участник событий вспоминает: "Если утром к нам обращались только по-казахски, и на той стороне были наши, казахи, то через громкоговоритель мы слышали только русскую речь".

Тогда активисты решили покинуть площадь в Алматы. Правозащитник Мейрхан Абдуманапов рассказал, что он живет более чем в 40 километрах от города, поэтому в тот день не смог добраться домой. Поэтому остался у брата в Алматы.

Коротко о протестах в Казахстане и Алматы

Протесты в Казахстане начались 2 января. Когда это произошло – митингующие выдвинули ряд требований.

5 января правительство сложило полномочия. Президент страны Касым-Жомарт Токаев попросил "Миротворцев" Организации Договора коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия) содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы".

Именно поэтому силовики других стран приехали в Казахстан. Им разрешили применять оружие.

6 января в Алматы началась "зачистка от мародеров". Между военными и вооруженными протестующими началась интенсивная перестрелка. Известно, что погибли десятки людей. Из-за столкновений и действий мародеров – город понес убытки.

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