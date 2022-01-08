Зокрема вони залякували активістів, щоб ті покинули площу. Погрожували розстрілом.

До теми Локальні перестрілки в Алмати, смерть дітей: хроніка подій у Казахстані 8 січня

Солдати погрожували мітингувальникам розстрілами

Цього разу до нас солдати зверталися лише російською. І загрозливим тоном: "Звільніть площу, розстрілюватимемо". Ні слова по-казахськи,

– розповів активіст.

Активіст каже – зрозумів, що це російські війська з того, що його попередили ще вдень. Однак вони були зі зброєю, в чорній формі та без розпізнавальних знаків.

Учасник подій пригадує: "Якщо вранці до нас зверталися лише по-казахськи, і на тому боці були наші, казахи, то через гучномовець ми чули тільки російську мову".

Тоді активісти вирішили покинути площу в Алмати. Правозахисник Мейрхан Абдуманапов розповів, що він живе за понад 40 кілометрів від міста, тож у той день не зміг добратись додому. Тому залишився у брата в Алмати.

Коротко про протести в Казахстані та Алмати

Протести в Казахстані почались 2 січня. Люди вимагали знизити ціну на газ. Коли це зробили – мітингарі висунули ряд вимог.

5 січня уряд склав повноваження. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв попросив "Миротворців" Організації Договору колективної безпеки (Білорусь, Вірменія, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан і Росія) сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози".

Саме тому силовики інших країн приїхали в Казахстан. Їм дозволили застосовувати зброю.

6 січня в Алмати почалась "зачистки від мародерів". Між військовими та озброєними протестувальниками почалася інтенсивна перестрілка. Відомо, що загинуло десятки людей. Через сутички та дії мародерів – місто зазнало збитків.

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