Освобождение Херсона преломит ход боевых действий, – россиянин Гудков
Вооруженные Силы уже начинают отвоевывать временно оккупированную Херсонскую область. И это будет сокрушительным ударом для путина, потому что усугубит недовольство среди россиян.
Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Он считает, что если Херсон действительно удастся деоккупировать, то это может полностью переломить ход боевых действий.
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По его словам, это деморализует многих российских военных.
Скрыть это будет невозможно. Это будет поражение, которое отразится и на настроениях в россии. Уж такие как Гиркин критикуют путина, и очевидно, что даже сторонникам войны не нравятся действия путина и русской армии,
– отметил Гудков.
Оппозиционер добавил, что чем больше будет поражений, тем больше будет недовольство среди лояльных ранее к путину избирателей.
Гудков считает, что освобождение Херсона "переломит" ход боевых действий:
К слову, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань убежден, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября, поскольку на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ.
В Институте изучения войны отметили, что контрнаступление ВСУ на Юге уже или началось, или на активной стадии подготовки
Какие последствия будет иметь потеря Херсонщины для россиян
- Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович считает, что весь "успех" российской армии держится исключительно на завоевании новых территорий. Итак, их потеря грозит кремлю полным крахом в войне.
- Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что для кремлевского главы – это начало и конец войны. По его логике, то, что сейчас делается в Украине – это смысл жизни путина.
- "Для него потеря Херсона сейчас – это будет равносильно физической смерти", – подчеркнул Денисенко. И добавил, что это будет не просто психологическим ударом, потому он будет делать все, что в его силах.
- В то же время, российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин считает, что освобождение Херсонщины не станет конечной точкой войны россии против Украины.