Освобождение Херсона преломит ход боевых действий, – россиянин Гудков

Вооруженные Силы уже начинают отвоевывать временно оккупированную Херсонскую область. И это будет сокрушительным ударом для путина, потому что усугубит недовольство среди россиян.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков. Он считает, что если Херсон действительно удастся деоккупировать, то это может полностью переломить ход боевых действий.

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По его словам, это деморализует многих российских военных.

Скрыть это будет невозможно. Это будет поражение, которое отразится и на настроениях в россии. Уж такие как Гиркин критикуют путина, и очевидно, что даже сторонникам войны не нравятся действия путина и русской армии,

– отметил Гудков.

Оппозиционер добавил, что чем больше будет поражений, тем больше будет недовольство среди лояльных ранее к путину избирателей.

Гудков считает, что освобождение Херсона "переломит" ход боевых действий:



К слову, советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань убежден, что ВСУ освободят Херсонщину до сентября, поскольку на фронте наступил переломный момент в пользу ВСУ.

В Институте изучения войны отметили, что контрнаступление ВСУ на Юге уже или началось, или на активной стадии подготовки

Какие последствия будет иметь потеря Херсонщины для россиян