Будут поезда и до Симферополя и Донецка: Укрзализныця отправила первый рейс в Балаклею

15 сентября 2022 , 11:01
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Укрзализныця

Украинские защитники недавно освободили Балаклею, что в Харьковской области. В город уже пустили первый поезд.

Жители Балаклеи уже возвращаются в свои дома в освобожденном городе. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Обратите внимание Балаклея дома: в сети опубликовали еще одно трогательное видео из деоккупированного города

Первый поезд в деоккупированную Балаклею

На опубликованных кадрах можно увидеть первый рейс на Балаклею – и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров.

Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь,
– отметили в Укрзализныце.


Жители Балаклеи возвращаются домой / Фото Укрзализныця


В Балаклею пустили первый поезд / Фото Укрзализныця

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Автор: Софія Ковнір