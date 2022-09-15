Будут поезда и до Симферополя и Донецка: Укрзализныця отправила первый рейс в Балаклею

Украинские защитники недавно освободили Балаклею, что в Харьковской области. В город уже пустили первый поезд.

Жители Балаклеи уже возвращаются в свои дома в освобожденном городе. Об этом сообщили в Укрзализныце.

Обратите внимание Балаклея дома: в сети опубликовали еще одно трогательное видео из деоккупированного города

Первый поезд в деоккупированную Балаклею

На опубликованных кадрах можно увидеть первый рейс на Балаклею – и сразу полный вагон возвращающихся домой пассажиров.

Уже представляем себе первые рейсы в Донецк и Симферополь,

– отметили в Укрзализныце.



Жители Балаклеи возвращаются домой / Фото Укрзализныця



В Балаклею пустили первый поезд / Фото Укрзализныця

Деоккупация Харьковской области: последние новости

С начала сентября Вооруженные Силы Украины провели в Харьковской области молниеносную контрнаступательную операцию и всего за несколько дней смогли почти полностью деоккупировать область.

Среди освобожденных населенных пунктов – Изюм, Купянск, Балаклея и многие другие. После этого в Изюме 14 сентября уже побывал Президент Украины Владимир Зеленский.

Кстати, во время контрнаступления резко возросло ежедневное количество ликвидированных россиян. Кроме того, ВСУ смогли захватить в плен почти тысячи военных врага и сотни единиц техники.

Стоит посмотреть – Что сейчас известно о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео