Жителі Балаклії вже повертаються до своїх будинків у звільненому місті. Про це повідомили в Укрзалізниці.
Зверніть увагу Балаклія вдома: у мережі опублікували ще одне щемливе відео з деокупованого міста
Перший потяг до деокупованої Балаклії
На опублікованих кадрах можна побачити перший рейс на Балаклію – і одразу повний вагон пасажирів, які повертаються додому.
Вже уявляємо собі перші рейси до Донецька й Сімферополя,
– зазначили в Укрзалізниці.
Жителі Балаклії повертаються додому / фото Укрзалізниця
До Балаклії пустили перший потяг / фото Укрзалізниця
Деокупація Харківщини: останні новини
- Від початку вересня Збройні Сили України провели в Харківській області блискавичну контрнаступальну операцію та всього за декілька днів змогли майже повністю деокупувати область.
- Серед звільнених населених пунктів – Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та багато інших. Після цього в Ізюмі 14 вересня вже побував Президент України Володимир Зеленський.
- До речі, під час контрнаступу різко зросла щоденна кількість ліквідованих росіян. Крім того, ЗСУ змогли захопити в полон ледь не тисячі військових ворога та сотні одиниць техніки.
Варто переглянути – Що зараз відомо про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео