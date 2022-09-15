Жителі Балаклії вже повертаються до своїх будинків у звільненому місті. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зверніть увагу Балаклія вдома: у мережі опублікували ще одне щемливе відео з деокупованого міста

Перший потяг до деокупованої Балаклії

На опублікованих кадрах можна побачити перший рейс на Балаклію – і одразу повний вагон пасажирів, які повертаються додому.

Вже уявляємо собі перші рейси до Донецька й Сімферополя,
– зазначили в Укрзалізниці.


Жителі Балаклії повертаються додому / фото Укрзалізниця


До Балаклії пустили перший потяг / фото Укрзалізниця

Деокупація Харківщини: останні новини

Варто переглянути – Що зараз відомо про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео