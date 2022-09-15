Жителі Балаклії вже повертаються до своїх будинків у звільненому місті. Про це повідомили в Укрзалізниці.

Зверніть увагу Балаклія вдома: у мережі опублікували ще одне щемливе відео з деокупованого міста

Перший потяг до деокупованої Балаклії

На опублікованих кадрах можна побачити перший рейс на Балаклію – і одразу повний вагон пасажирів, які повертаються додому.

Вже уявляємо собі перші рейси до Донецька й Сімферополя,

– зазначили в Укрзалізниці.



Жителі Балаклії повертаються додому / фото Укрзалізниця



До Балаклії пустили перший потяг / фото Укрзалізниця

Деокупація Харківщини: останні новини

Від початку вересня Збройні Сили України провели в Харківській області блискавичну контрнаступальну операцію та всього за декілька днів змогли майже повністю деокупувати область.

Серед звільнених населених пунктів – Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та багато інших. Після цього в Ізюмі 14 вересня вже побував Президент України Володимир Зеленський.

До речі, під час контрнаступу різко зросла щоденна кількість ліквідованих росіян. Крім того, ЗСУ змогли захопити в полон ледь не тисячі військових ворога та сотні одиниць техніки.

Варто переглянути – Що зараз відомо про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео