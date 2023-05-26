Об этом 24 Каналу рассказал полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, россияне будут пытаться сместить свое войско с Донбасса в сторону Белгородщины.

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Глобальный российский провал

Роман Свитан объяснил, что в этой ситуации ключевой фигурой является глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. Он фактически подставляет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, потому что с одной стороны выступает за войну в Украину, а с другой стороны обнажает тыл самой России.

Тем более, что до Москвы из Белгородщины можно дойти фактически пешком, никого не встретив по дороге.

РДК занял 42 километра российской площади за 2 дня, а Пригожин за 42 квадратных километра Бахмута сражался 9 месяцев,

– объяснил он.

Это показывает, что россияне, в отличие от украинцев, не будут бороться за свои земли.

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Какая область следующая

Полковник ВСУ в запасе подчеркнул, что для украинской стороны смещение акцентов в сторону Белгородщины – положительный сигнал. Потому что последние события заставили Минобороны России перебросить войска в Белгород и, вероятно, подкрепление отправят в Курск и Брянск.

Ребята не задержатся только на Белгороде, там еще много земель, которые нужно обозначить в ближайшее время как освобожденные,

– заметил Роман Свитан.

Следовательно, это будет способствовать уменьшению плотности российского войска на оккупированных украинских территориях. Это будет способствовать более эффективным прорывам ВСУ на глубину 30 – 40 километров до конца первой декады июня.

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