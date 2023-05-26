Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, росіяни будуть намагатися змістити своє військо з Донеччини у бік Бєлгородщини.

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Глобальний російський провал

Роман Світан пояснив, що у цій ситуації ключовою фігурою є очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин. Він фактично підставляє Сєргєя Шойгу та Валєрія Герасимова, бо ж з одного боку виступає за війну в Україну, а з іншого боку оголює тил самої Росії.

Тим паче, що до Москви з Бєлгородщини можна дійти фактично пішки, нікого не зустрівши по дорозі.

РДК зайняв 42 кілометри російської площі за 2 дні, а Пригожин за 42 квадратних кілометри Бахмута бився 9 місяців,

– пояснив він.

Це показує те, що росіяни, на відміну від українців, не будуть боротися за свої землі.

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Яка область наступна

Полковник ЗСУ у запасі наголосив, що для української сторони зміщення акцентів у бік Бєлгородщини – позитивний сигнал. Тому що останні події змусили Міноборони Росії перекинути війська у Бєлгород і, ймовірно, що підкріплення відправлять у Курськ та Брянськ.

Хлопці ж не затримаються лише на Бєлгороді, там ще багато земель, які треба позначити найближчим часом як звільнені,

– зауважив Роман Світан.

Відтак, це сприятиме зменшенню щільності російського війська на окупованих українських територіях. Це сприятиме ефективнішим проривам ЗСУ на глибину 30 – 40 кілометрів до кінця першої декади червня.

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