Взорванные мосты и поврежденный путь: Укрзализныця восстанавливает сообщение с освобожденными городами

Укрзализныця планирует возобновить железнодорожное сообщение в города, которые недавно освободили ВСУ в Харьковской области. Компания продолжает ликвидировать последствия российской оккупации в области.

Восстановление железной дороги в Харьковской области затормаживается по объективным причинам. Об этом 24 каналу рассказал председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин.

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Работы для УЗ хватает

Камышин указал, что для полноценной работы железной дороги нужно восстановить все поврежденные участки.

Взорваны мосты, повреждены колеи и контактная сеть, разбиты вокзалы... Но наши войска совершают героический подвиг, когда отвоевывают наши территории. Мы должны следовать за ними и возвращать железнодорожное сообщение. Поэтому вся работа сделана вовремя, что дает возможность нам ехать дальше,

– подчеркнул глава Укрзализныци.

Он заверил, что УЗ работает над возобновлением работы в частности в Изюм и Купянск.

"Как только разминируют территории, мы можем идти ремонтировать наше путевое хозяйство, возвращать железнодорожное сообщение в другие города. На очереди Изюм и Купянск, но мы ожидаем разминирование – это для нас главное. Потому что безопасность наших работников для нас очень важна. Мы не имеем права идти впереди ГСЧС, пока идет этот процесс", – заметил глава Укрзализныци.

Укрзализныця возобновляет железнодорожное сообщение в Харьковской области: смотрите видео

Железная дорога после контрнаступления

Чиновник отметил, что для всей страны важно, чтобы в отвоеванные города как можно быстрее доезжала гуманитарная и медицинская помощь, возобновлялось энергоснабжение и железнодорожное сообщение.

В этом отношении железная дорога играет немаловажную роль. Как только украинские войска освободили Балаклею, Укрзализныця сразу приложила все усилия, чтобы на пятый день запустить туда поезд. Вчера из Харькова более 20 человек уехали в Балаклею, вечером – 40 человек, обратно – 11,

– объяснил Камышин.

По его словам, в городе около полугода не было электроэнергии, поэтому на вокзале установили генератор и старлинк.

"Это дает людям возможность заряжать телефоны, связаться со своими близкими и родными. Поэтому мы возвращаем железнодорожное сообщение туда, куда пришли наши войска", – добавил глава АО.

Деоккупация Харьковской области: последние новости

С начала сентября Вооруженные Силы Украины провели в Харьковской области молниеносную контрнаступательную операцию и всего за несколько дней смогли почти полностью деоккупировать область.

Среди освобожденных населенных пунктов – Изюм, Купянск, Балаклея и многие другие. После этого в Изюме 14 сентября уже побывал Президент Украины Владимир Зеленский.

Кстати, во время контрнаступления резко возросло ежедневное количество ликвидированных россиян. Кроме того, ВСУ смогли захватить в плен почти тысячи военных врага и сотни единиц техники.

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