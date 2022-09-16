Відновлення залізниці на Харківщині загальмовується з об'єктивних причин. Про це 24 каналу розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.

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Роботи для УЗ вистачає

Камишін вказав, що для повноцінної роботи залізниці потрібно відновити всі пошкоджені ділянки.

Підірвані мости, пошкоджені колії та контактна мережа, розбиті вокзали... Але наші війська роблять героїчний подвиг, коли відвойовують наші території. Ми маємо йти за ними й повертати залізничне сполучення. Через це вся робота зроблена вчасно, що дає можливість нам їхати далі,

– підкреслив очільник Укрзалізниці.

Він запевнив, що УЗ працює над відновленням роботи зокрема до Ізюма та Куп'янська.

"Як тільки розмінують території, ми можемо йти ремонтувати наше колійне господарство, повертати залізничне сполучення до інших міст. На черзі Ізюм та Куп'янськ, але ми очікуємо розмінування – це для нас головне. Тому що безпека наших працівників для нас є дуже важливою. Ми не маємо права йти попереду ДСНС, поки йде цей процес", – зауважив голова Укрзалізниці.

Укрзалізниця відновлює залізничне сполучення на Харківщині: дивіться відео

Залізниця після контрнаступу

Чиновник зазначив, що для всієї країни важливо, щоб до відвойованих міст якомога швидше доїжджала гуманітарна та медична допомога, відновлювалося енергопостачання та залізничне сполучення.

У цьому плані залізниця відіграє важливу роль. Як тільки українські війська звільнили Балаклію, Укрзалізниця одразу доклала всіх зусиль, щоб на п'ятий день запустити туди поїзд. Вчора з Харкова понад 20 людей поїхали до Балаклії, на вечір – 40 людей, назад – 11,

– пояснив Камишін.

За його словами, у місті близько пів року не було електроенергії, тому на вокзалі облаштували генератор та старлінк.

"Це дає людям можливість заряджати телефони, зв'язатися зі своїми близькими та рідними. Тому ми повертаємо залізничне сполучення туди, куди дійшли наші війська", – додав глава АТ.

Деокупація Харківщини: останні новини

Від початку вересня Збройні Сили України провели в Харківській області блискавичну контрнаступальну операцію та всього за декілька днів змогли майже повністю деокупувати область.

Серед звільнених населених пунктів – Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та багато інших. Після цього в Ізюмі 14 вересня вже побував Президент України Володимир Зеленський.

До речі, під час контрнаступу різко зросла щоденна кількість ліквідованих росіян. Крім того, ЗСУ змогли захопити в полон ледь не тисячі військових ворога та сотні одиниць техніки.

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