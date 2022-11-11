"Это не сон – домой возвращается Херсон": украинцы не сдерживают эмоций после новостей с Юга
Херсон уже ждет украинских защитников. Пользователи сети не могут удержать радости после новостей о деоккупации Юга.
Сине-желтые флаги уже развеваются в центре города. Украинцы в сети делятся друг с другом радостными переживаниями, передает 24 канал.
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Не сдержать слез радости – реакция сети
Пользователи сети пишут, что от потрясающих новостей о Херсоне и Херсонской области можно расплакаться от счастья. Сейчас вся Украина затаила дыхание в ожидании новых известий с Юга.
Просыпайся Украина, это – не сон, домой возвращается Херсон!
– подчеркивают украинцы.
Украинцы благодарят ВСУ
Херсонцы вышли на улицы встречать украинских воинов. Сообщается, что их уже видели в окрестностях города. В сети вспомнили, как выглядел Херсон в марте, когда на улицы тоже выходили местные, протестуя против оккупантов.
Кроме того, в сети тысячи сообщений со словами благодарности украинским воинам.
Радость со слезами на глазах. Слава Воинам Украины, которые освободили наш Херсон. Да будет земля пухом и вечная слава тем, кто не дошел,
– пишут украинцы.
Также украинцы вспоминают прогнозы украинской власти. В частности, глава ГУР Минобороны отмечал, что Херсон будет освобожден до конца ноября.
Освобождение Херсона: что известно
- 9 ноября появилось сообщение, что украинские бойцы активно продвигаются на Юге, освобождая населенные пункты в Херсонской и Николаевской областях.
- Российские оккупанты заявили, что отводят свои войска с правобережья Херсонской области.
- Отступая, россияне взорвали Антоновский мост.
- Уже 11 ноября украинских военных заметили в окрестностях самого Херсона. Над зданием Херсонской ОГА уже подняли украинское знамя. Также перед зданием Херсонской ОГА развевается флаг ЕС.
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