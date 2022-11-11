Новая Каховка тоже ждет: в сети показали, как с местного военкомата сняли флаг России

Вооруженные Силы продолжают освобождать населенные пункты в Херсонской области, в частности в Новой Каховке. Местные ждут нашу армию и снимают вражеские флаги с оккупационных органов власти.

Наша армия провела блестящую операцию по освобождению Херсона, что является настоящей катастрофой для Путина, его прихвостней и кремлевской пропаганды. На очереди другие города области – и Новая Каховка.

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Российскую тряпку сожгли в Новой Каховке

После оккупации украинских территорий Россия начала цеплять свои флаги везде, где только можно. Сейчас один из самых главных символов врага украинцы могут просто снять и сжечь. Собственно, такая ситуация произошла в населенном пункте Херсонской области, который ждет деоккупации.

Жители Новой Каховки сняли триколор со здания, где россияне устроили военкомат. Фото до и после можете увидеть ниже.



Триколор сняли с военкомата / Фото из сети

Кроме того, вместе с этим фото опубликовали видео, на котором горит вражеская тряпка, которую оккупанты называют "флагом".

В Херсонской области сожгли российский флаг: смотрите видео

Где находится Новая Каховка: показываем на карте

Вражеское военное командование заявляло, что "перегруппировывается" на левый берег Днепра, чтобы "эффективнее держать оборону". Похоже, это не входит в планы украинцев и ВСУ. Снятие и сожжение триколора в Новой Каховке яркое тому подтверждение.

Город находится на левом берегу Днепра. До самого Херсона на автомобиле ехать около 80 километров – однако у ВСУ есть все шансы найти более короткие пути.

Деокупация Херсона: что говорит Генштаб

Генштаб сообщает, что нашим защитникам удается шаг за шагом освобождать захваченные ранее россиянами населенные пункты на правом берегу Днепра.

Кроме того, враги сосредотачивают свои усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях и совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра, а также на севере временно оккупированного Крыма.

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