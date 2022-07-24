Может ли освобождение Херсона быть финишной точкой войны: ответ Фейгина

Украинские защитники работают над освобождением Херсонской области и всего Юга. Пока никаких действий и результатов не комментируют, чтобы не повлиять на эффективность работы.

российский оппозиционный политик и правозащитник Марк Фейгин предположил, будет ли освобождение Херсонской области конечной точкой войны россии против Украины. Об этом он сказал во время стрима на ютубе 24 канала.

Кстати Фейгин назвал месяц, которого больше всего боится россия

По его словам, даже это не сможет заставить путина договариваться о завершении войны.

Сможет ли это (освобождение Херсонской области – 24 канал) быть финальной точкой? Я думаю, что нет,

– сказал Фейгин.

Он считает, что это будет первый масштабный удар после освобождения Киевской области, Сум и Чернигова. Хотя тогда это россияне могли спихнуть на неправильную стратегию.

"Сейчас это будет результатом почти 6-месячной войны к тому времени, допустим. А для такой войны в 21 веке это очень много", – добавил правозащитник.

Поэтому непонятно, как в этом случае поведет себя российская армия, но моральный дух у них будет сломлен и это повлияет на общую атмосферу оккупантов. Хотя аппетиты путина не упадут. В таком случае, считает Фейгин, нужно будет обмануть кремлевского диктатора и форсировать вступление в НАТО.

Полное интервью с Фейгиным: смотрите видео

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что для безопасности наших защитников и защитниц планы и ситуация на линии столкновения не обсуждаются. То же касается и ситуации на Юге и продвижения ВСУ. Контрнаступление продолжается и проходит успешно. Громких заявлений до завершения этой военной операции никто делать не будет.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказывал детали атаки Антоновского моста. По его словам, наши военные уничтожили позицию ПВО вблизи моста.

российский оппозиционный публицист Андрей Пионтковский уверял 24 канал, что как только Вооруженные силы освободят Херсон от оккупантов, в россии сразу начнется падение. По его словам, путину не хватает "пушечного мяса" для проведения дальнейших наступательных операций.