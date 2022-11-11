Макрон на украинском языке поздравил херсонцев с освобождением города

Для Украины 11 ноября – исторический день. Вооруженные Силы Украины наконец-то освободили оккупированный Россией Херсон. Президент Франции Эммануэль Макрон написал праздничное поздравление.

Сделал он это на украинском языке. Текст приветствия он обнародовал в своем твиттере.

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"Я приветствую возвращение Херсона Украине", – написал он.

Макрон подчеркнул, что деоккупация украинского города является важным шагом для полного восстановления ее суверенных прав. Он также подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать граждан Украины.

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Франция планирует передать Украине еще шесть гаубиц Caesar. Сообщают, что военная помощь должна прибыть в страну в ближайшие недели.

В октябре Себастьян Лекорню пообещал, что Франция передаст Украине систему противовоздушной обороны Crotale. Он отметил, что ракетные батареи ПВО Crotale будут полезны для ВСУ в борьбе с беспилотниками и против бомбардировок с воздуха.

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