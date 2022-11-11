Макрон на украинском языке поздравил херсонцев с освобождением города
Источник:твиттер Эммануэля Макрона
Для Украины 11 ноября – исторический день. Вооруженные Силы Украины наконец-то освободили оккупированный Россией Херсон. Президент Франции Эммануэль Макрон написал праздничное поздравление.
Сделал он это на украинском языке. Текст приветствия он обнародовал в своем твиттере.
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"Я приветствую возвращение Херсона Украине", – написал он.
Макрон подчеркнул, что деоккупация украинского города является важным шагом для полного восстановления ее суверенных прав. Он также подчеркнул, что Франция продолжит поддерживать граждан Украины.
Как Франция помогает Украине противостоять агрессору
Франция планирует передать Украине еще шесть гаубиц Caesar. Сообщают, что военная помощь должна прибыть в страну в ближайшие недели.
В октябре Себастьян Лекорню пообещал, что Франция передаст Украине систему противовоздушной обороны Crotale. Он отметил, что ракетные батареи ПВО Crotale будут полезны для ВСУ в борьбе с беспилотниками и против бомбардировок с воздуха.
Освобождение Херсона: что нужно знать
- 11 ноября спецподразделения ВСУ вошли в Херсон. Местные жители встретили украинских защитников на площади, скандируя "ВСУ". Многие плакали, не сдерживая эмоций.
- В ГУР сообщили, что Херсон возвращается под контроль Украины и в город заходят части ВСУ.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр напомнила, что освобождение населенных пунктов происходит в несколько этапов. По ее словам, в Херсон вошли спецподразделения. Однако основные войска ВСУ находятся на подступах к городу.
- Замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что херсонцы уже могут смотреть украинские каналы.
- А в Генштабе ВСУ сказали, что подразделения наших войск в некоторых местах уже дошли до правого берега Днепра.
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