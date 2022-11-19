Представился ФСБ ирландцем: как учитель из США провел 8 месяцев в оккупированном Херсоне

Профессор американского колледжа Тимоти Моралес в Херсоне открыл свою англоязычную школу. Однако с начала полномасштабного российского вторжения он оказался в оккупации и опасался, что из-за национальности станет целью россиян.

Мужчине пришлось 8 месяцев фактически скрываться, чтобы не стать мишенью россиян. Именно осторожность помогла мужчине сохранить жизнь.

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Как американцу удалось спастись от россиян

С началом оккупации, все, кто остался в Херсоне, фактически оказались в зоне риска, ведь оккупанты уже не раз доказали, что являются извергами и палачами. Однако у Тимоти Моралиса были особые опасения, что россияне, если узнают, что он американец, расправятся с ним. Поэтому он сперва попытался уехать из Херсона, но вернулся, когда увидел российские танки на шоссе. Ему удалось только эвакуировать жену и дочь. Сам же Моралис остался в Херсоне.

Свое решение не уезжать Моралис объяснил тем, что не хотел светить на российских блокпостах американским паспортом. Опять же, из-за отношения россиян к американцам. Потому 8 месяцев он провел в Херсоне и почти не выходил на улицу.

Первые 3 месяца Моралис вообще не выходил за пределы двора. Еду ему приносили родственники жены-украинки, также оставшиеся в Херсоне. Также он покупал продукты в магазине рядом, где работала продавщица, которой американец доверял, и которая не разоблачила его.

В сентябре в дом американца пришли россияне, в том числе и сотрудник ФСБ. Из-за своего несовершенного русского он не мог притворяться местным жителем, поэтому он решил прикинуться ирландцем, который работал в Херсоне и потерял свой паспорт. Соседи также сказали, что нет оснований подозревать иностранца.

После этого случая мужчина перебрался в квартиру бывшей жены и до освобождения Херсона не возвращался в свой дом. Там он проводил время за просмотром фильмов и попытками преподавать онлайн.

За неделю до освобождения города в Херсоне исчезло электричество и связь, но бегство оккупантов подарило американскому профессору из Оклахомы надежду на освобождение. Когда ВСУ вошли в город, Моралис вместе со всеми праздновал освобождение города от оккупантов.

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Херсон был единственным областным центром Украины, оккупированным Россией с начала полномасштабного вторжения в Украину. Украинские воины на протяжении нескольких месяцев проводили военную операцию по деоккупации Юга, разрушая логистику врага и нанося удары по складам, боекомплектам и тому подобное. Поэтому враг решил бежать на левый берег Херсонской области, а ВСУ 11 ноября зашли в Херсон и освободили все правобережье.