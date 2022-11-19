Чоловікові довелося 8 місяців фактично переховуватися, аби не стати мішенню росіян. Саме обережність допомогла чоловікові зберегти життя.

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Як американцю вдалося врятуватися від росіян

З початком окупації, усі, хто залишився у Херсоні, фактично опинилися у зоні ризику, адже окупанти вже не раз довели, що є нелюдами та катами. Однак у Тімоті Мораліса були особливі побоювання, що росіяни, якщо дізнаються, що він американець, розправляться з ним. Тому він спершу спробував виїхати з Херсона, але повернувся, коли побачив російські танки на шосе. Йому тільки вдалося евакуювати дружину та доньку. Сам же Мораліс залишився у Херсоні.

Своє рішення не виїжджати Мораліс пояснив тим, що не хотів світити на російських блокпостах американським паспортом. Знову ж таки, через ставлення росіян до американців. Тому 8 місяців він провів у Херсоні й майже не виходив на вулицю.

Перші 3 місяці Мораліс узагалі не виходив за межі подвір'я. Їжу йому приносили родичі дружини-українки, які також залишилися у Херсоні. Також він купував продукти у магазині поруч, де працювала продавчиня, якій американець довіряв і та не викрила його.

У вересні до помешкання американця прийшли росіяни, зокрема й співробітник ФСБ. Через свою недосконалу російську, він не міг вдавати місцевого мешканця, то ж він вирішив вдати з себе ірландця, який працював у Херсоні і втратив свій паспорт. Сусіди також сказали, що не мають підстав підозрювати іноземця.

Після цього випадку чоловік перебрався на квартиру колишньої дружини і до звільнення Херсона не повертався до свого помешкання. Там він проводив час за переглядом фільмів та спробами викладати онлайн.

За тиждень до звільнення міста у Херсоні зникла електрика і зв'язок, але втеча окупантів подарувала американському професору з Оклахоми надію на звільнення. Коли ЗСУ зайшли в місто, Мораліс разом з усіма святкував звільнення міста від окупантів.

Зверніть увагу! Херсон був єдиним обласним центром України, який окупувала Росія від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Українські воїни впродовж кількох місяців проводили військову операцію з деокупації Півдня, руйнуючи логістику ворога та завдаючи ударів по складах, боєкомплектах тощо. Тому ворог вирішив втікати на лівий берег Херсонської області, а ЗСУ 11 листопада зайшли в Херсон та звільнили усе правобережжя.

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