Заставим оккупантов отойти от Херсона, – эксперт спрогнозировал, каким будет контрнаступление

В Херсонской области официальные представители местных властей попросили украинцев искать укрытие, запасаться едой и водой, потому что готовится контрнаступление. Каким оно может быть читайте в материале.

По мнению военного эксперта Дениса Поповича, украинские защитники могут продолжать асимметричную тактику и бить по мостам, переправам, логистическим цепочкам. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, это необходимо для того, чтобы "смягчить" российскую группировку и заставить их отойти от Херсона или они будут уничтожены.

Если группировка не может или она лишена возможности пополняться, то сколько она продержится, если начнутся активные бои?

– отметил Денис Попович.

"Но очень боюсь, что российское руководство может руководствоваться политическими мотивами, а не военными. Из-за политических мотивов они могут скомандовать стать в оборону и любой ценой держать Херсон. Этого тоже нельзя исключать", – отметил военный эксперт.

Что кремль будет говорить россиянам о деоккупации Херсона

Денис Попович предположил, что если будет деоккупирован Херсон, российскому руководству будет очень трудно подать это за победу.

Он отметил, если руководствоваться данными из определенных российских пабликов по ситуации вокруг Херсона, хотя им не на большой процент можно доверять. Там можно заметить большую дилемму: покидать Херсон или защищать его.

Если его оборонять, то это может вылиться в очень большие жертвы среди российских воинов, у которых и так не очень хорошее (морально-психологическое – 24 канал) состояние,

– сообщил Денис Попович.

"Если его покидать, то как это подать? Какую победу, какой "жест доброй воли" может это оправдать?", – добавил военный эксперт.

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