Ленд-лиз от россиян: какую технику оставили оккупанты во время бегства из Херсона

Украинские военные добыли определенное количество российской техники на освобожденных территориях Херсонщины. В целом, оккупанты оставили достаточно много трофеев после себя.

Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что российские захватчики просто бросали тяжелую технику, поскольку у них не было горючего.

Читайте также Были перестрелки, – Молчанов рассказал о поиске российских военных, которых "забыли" в Херсоне

Почему оккупанты бросали тяжелую технику на Херсонщине

Молчанов рассказал, что российские оккупанты оставили целыми устаревшие танки Т-62. Не исключено, что они были заминированы, но узнать об этом наверняка можно только у наших военных.

Они использовались россиянами как стационарные огневые точки, эдакие стальные доты. На них не было горючего,

– заявил херсонский активист.

Он отметил, что россияне, кстати, сейчас признают неофициально, что весь их план по эвакуации имущества и военной техники был сорван из-за того, что не было доставлено в нужном количестве дизельное топливо. Поэтому они бросали тяжелую технику, которая у них была.

Какую технику оставили россияне во время бегства из Херсона: смотрите видео

Россияне продолжают говорить – "потерь нет"

Молчанов отметил, что у российских захватчиков вообще было недостаточно тяжелой техники для наступления. Поэтому именно за неимением топлива это была преимущественно легкая пехота.

Эта нестача сыграла с ними наконец нужную нам с вами злую шутку. Они бежали на гражданском транспорте, частично его бросали, частично – топили,

– сказал активист.

То есть, по его словам, можно сказать, что оккупанты оставили достаточно много трофеев. Непонятно, почему наше Оперативное командование "Юг" и Генеральный штаб не делают из этого этакую пиар-акцию, потому что сейчас нужно правдой "перебивать" тренд россиян о том, что они якобы всех своих вывели и переместили технику.

Ведь, добавил Молчанов, представитель министерства обороны России Игорь Конашенков в очередной раз повторил фразу, которая уже даже у российских зрителей вызывает улыбку, что якобы "потерь нет". То есть, получается, что 3 тысячи солдат, которых они "потеряли" тем или иным способом, – это не потери.

Освобождение Херсона: главное