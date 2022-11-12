Куда бросят вышедшие из Херсона российские войска: объяснение эксперта

Группировка оккупантов численностью от 15 до 30 тысяч отошла на левый берег Днепра. Россияне восстанавливают силы и ресурсы.

Об этом для 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Он отметил, что оккупанты вышли из Херсона с огромными потерями.

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"Россияне могли оставить минимум 30% своей техники. У них не было топлива", – отметил Нарожный.

Когда россияне восстановят боеспособность

Эксперт рассказал, что оккупанты очень истощены пребыванием в Херсоне и нуждаются в восстановлении боеспособности. Это означает, что какие-то батальоны переформируют, расформируют. На это нужно время.

Моя оценка – минимум 2 недели или месяц, чтобы они стали боеспособными. Отступившая с правого берега группировка пойдет куда-то на усиление. Думаю, что оккупантов бросят на Бахмут и Мелитополь. Там, где возможно наступление ВСУ, – отметил Нарожный.

Украина имеет выгодные позиции

По словам эксперта, наступление россиян на Каховку через мосты, форсирование Днепра маловероятны, поскольку нужно иметь огромную группировку сил. В частности, артиллерии, которая смогла бы поддерживать все.

"У Украины есть очень важный пункт – это Берислав, из которого мы будем держать под огневым контролем перешеек. Мелитополь и так под нашим огневым контролем. То есть два самых больших логистических хаба располагаются в пределах досягаемости HIMARS", – сказал Нарожный.

Он добавил, что таким образом ВСУ нарушат логистику группировки, которая находится на левом берегу. Следовательно, оно будет истощаться, а затем начнется освобождение левобережья.

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При каких условиях деоккупируют Бердянск

В The New York Times считают, что ВСУ будут наступать в сторону Мелитополя, чтобы разрезать группировки оккупантов пополам и разъединить южный и восточный фронты. Как отметил Нарожный, оккупанты имеют логистические пути через Крым, Донецк и Мелитополь. Имеются железная дорога и автомобильные пути.

"Враг может снабжать Бердянск морем, но оттуда железная дорога также идет в Мелитополь. Если деоккупируют этот город, то следующим шагом будет освобождение Бердянска. Вся группировка, которая осталась возле Раденска и Олешек, будет под постоянными обстрелами HIMARS", – добавил эксперт.

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