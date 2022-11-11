В Херсоне российские "смертники" переоделись в гражданское и спрятали оружие на мусорках

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Юге. Не успевшие сбежать оккупанты предпринимают отчаянные попытки хоть каким-то образом сохранить себе жизнь.

По данным херсонского подполья, в разных районах города замечены люди в гражданской одежде с оружием. Россияне могут попытаться создать картину, что якобы местное население отбивается от ВСУ.

Не удалось убежать

Как отмечают, кроме переодевания, по мусорникам и в отдельных подходах к городу оккупанты прячут униформу, шлемы и бронежилеты.

На самом деле, как сообщают в центре сопротивления, эти солдаты – просто смертники, которым командование пообещало "пути отхода". Наверное, подорванный Антоновский мост был одним из этих путей.

Уверяют, что местное сопротивление знает о местах пребывания таких "гражданских", поэтому об этом знают и подразделения украинских военных, которые проводят спецоперацию по освобождению Херсона.

Оккупанты прячут свою униформу в мусорниках / Фото Sлавко Sлавкович

Пользователи твиттера распространяют фото переодетых оккупантов. Однако пока подтвердить правдивость фотографий трудно.

Россияне переодеваются в гражданскую одежду / Фото Sлаvko Sлавкович

Освобождение Херсона: основные моменты

Херсонский журналист Константин Рыженко сообщил, что местные жители ждут ВСУ. Он опубликовал фото, где виден сине-желтый флаг в центре Херсона.

В сети опубликовали видео с машины россиян, уезжающих из Херсона. На записи оккупанты жалуются на давление со стороны украинских войск и буквально плачут из-за отъезда на свою Родину.

Кроме этого, российские военные дают драла пешком. В сети опубликовали видео, как российские военные пересекают реку по переправе возле Антоновского моста. Сам мост оккупанты, опасаясь ВСУ, решили взорвать.

11 ноября в центре Херсона собрались местные жители. Они ждут военных Вооруженных Сил Украины. Над зданием Херсонской ОГА подняли украинский флаг. А в селах под Херсоном местные жители срывают и жгут пропагандистские билборды, а также вывешивают украинские флаги.

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