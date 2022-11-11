Почему Россия официально заявила об уходе из Херсона и готовились ли к этому: ответ Галлямова

Россия официально заявила об уходе из Херсона. Выбирая между поражением и полным разгромом и катастрофой, военное руководство оккупантов выбрало первый вариант.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Ранее сообщалось о том, что в Минобороны России заявили об уходе из Херсона.

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Военное решение

Галлямов отметил, что решение уйти из Херсона – военное, ведь в Генштабе России понимали, что удержать правобережье Херсонщины нереально. Чтобы избежать панических побегов с оставлением техники, боеприпасов, как на Харьковщине, было принято решение выйти организованно. Таким образом армия России на этом направлении потерпела поражение, но избежала разгрома и катастрофы.

"Поэтому и общественное мнение оказалось подготовленным заранее. Решение готовилось заблаговременно, поэтому и оказывалось в информационном пространстве. Хотя общественному мнению к такому подготовиться нельзя, потому что надо понимать контекст", – отметил российский оппозиционный политолог.

Генералам жалко военных

Он продолжил, что комментировать "жалость генералов к военным" даже смешно. В этом плане российская пропаганда не доработала, ведь лучше было бы организовать встречу Путина с матерями, которые слезливо умоляли бы президента спасти их умирающих сыновей. Это выглядело бы достовернее, чем заявления о "жалости к солдатам".

"Однако Кремль этого не сделал, потому что это не популярное решение. Путина вывели за скобки, а генералам поручили разыграть "заботу о людях". Хотя видно, как им плевать на людей, потому что они с каменными рожами сидят и размышляют о правах людей", – подчеркнул Галлямов.

Тот, кто озвучил решение, тот и виноват

Он продолжил, что, вероятно, решение об уходе из Херсона Путин не объявлял, потому что в российском обществе всегда виноват тот, кто первым озвучил поражение. Конечно, дело дойдет и до Путина, но это будет позже. Пока же негатив направлен на Шойгу и Суровикина.

"Путин просто когда-то присутствовал в кадре, когда объявляли о вхождении оккупированных территорий в состав России. Но сейчас, когда будут обсуждать сдачу Херсона, никто об этом не вспомнит. Пиар делается на уровне картинки, логические цепочки редко выстраиваются", – подчеркнул российский оппозиционный политолог.

Галлямов ответил, почему Россия официально объявила об уходе из Херсона и готовились ли к этому: смотрите видео

Прецедент российского законодательства

Он также сказал, что решение о сдаче Херсона – это прецедент российского законодательства. По закону России, это территория России. А значит, авторов решения об уходе из Херсона можно сажать в тюрьму по выдуманной же ими статье о посягательствах на территориальную целостность государства.

"Мы увидели в прямом эфире, как Шойгу с Суровикиным посягали на территориальную целостность России", – подытожил Галлямов.

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