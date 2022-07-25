Освобождение Херсона: Хлань назвал слабые места россиян

Есть много обсуждений того, какие мосты в Херсоне уже атакованы или должны быть такими вскоре. Ведь нашим воинам необходимо отрезать оккупированный город от Левобережья, откуда враг может перекидать силы.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань 24 июля отметил, что есть 2 основных пути снабжения врага в городе. Кроме этого, есть 4 слабых места, имеющих ключевое значение для логистики. В то же время контрнаступление ВСУ на Юге уже началось или на активной стадии подготовки.

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Чиновник добавил изображение с двумя картами, где отметил каждую из описанных точек цифрами.



Уязвимые точки врага возле Херсона в направлении Крыма / Изображение Сергея Хланя

Ключевые точки сообщения в Херсоне и рядом:

Антоновский автомобильный мост – переправа у самого Херсона. Мост является главной транспортной артерией, потому что это лучшая дорога, которая идет в Крым (на карте – цифра 1)

Антоновский железнодорожный мост – им путь пересекает Днепр примерно в 20 километрах до Херсона. Эта ветвь идет к железнодорожному вокзалу города. Однако россияне ее почти не используют из-за приближенности к зоне боевых действий (на карте – цифра 2).

Дорога мимо Новой Каховки – второе направление через Правобережье. Она идет по дамбе Каховской ГЭС и выходит к Шиловой балке. Далее простирается 60 километров по Правобережью до Херсона. Несмотря на подконтрольность врагу гидроэлектростанции, путь небезопасен. Это обусловлено тем, что он попадает в зону действия стволовой артиллерии ВСУ (на карте – цифра 3).

Эта же дорога мимо Каховки, но в другом месте. Она также пересекает реку Ингулец через Дарьевский мост, рядом с селом Дарьевка. В зоне действия нашей артиллерии (на карте – цифра 4).



Карта с отметками ключевых точек логистики Херсона / Изображение Сергея Хланя

Удары по Антоновскому автомобильному мосту вы уже видели. Позавчера наши ударили по Дарьевскому мосту, а вчера по дороге через дамбу ГЭС. То есть мы видим как минимум "пристрелку" слабых мест логистики, а как максимум – подготовку к отрезанию Херсона,

– подытожил чиновник.

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