Россияне "профессионально сбежали" с Херсона: Тарнавский объяснил "непростое решение" оккупантов

Осенью 2022 года ВСУ провели успешное контрнаступление и освободили Херсон и правобережную часть области. В ноябре прошлого года оккупанты приняли "непростое решение" и сбежали из областного центра.

В документальном фильме Дмитрия Комарова "Год. Херсон" командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский объяснил, что россияне боялись окружения на Херсонщине. Он подчеркнул, что это один из самых больших страхов врага, передает 24 Канал.

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Почему россияне "профессионально сбежали" из Херсона

Почти год назад, 11 ноября 2022 года, ВСУ освободили Херсон и правобережную часть области от оккупантов. Силы обороны мощной работой отбросили россиян от первой линии обороны на Херсонщине в июне, а затем наносили безумные потери противнику.

Тарнавский объяснил, что российские захватчики в Херсонской области были разделены серьезным барьером – рекой Днепр, ширина которой более 900 метров возле Антоновского моста. Когда ВСУ начали контрнаступление и наносили безумные потери противнику, то основная часть сил оккупационных войск находилась на правобережной части Херсонщины.

Из-за страха попасть в окружение в то время действующий командующий российских оккупационных войск в Украине Сергей Суровикин начал говорить о "непростых решениях", а уже 9 ноября 2022 года российский министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе войск на левобережье Херсонской области.

Россияне понимали прекрасно, что эта группировка войск могла либо попасть в окружение, либо быть уничтоженной. Для россиян слово "окружение" – это одно из слабых мест. Когда они слышат слово "окружение", они профессионально бегут. Они принимают такие меры, что их войска в максимальное окружение не попадают. То есть им лучше сбежать с поля боя, но не попасть в окружение,

– объяснил Тарнавский.

Годовщина освобождения Херсона