Почему оккупанты на самом деле сбежали из Херсона

Существует два подхода к формированию армии – массовая и профессиональная. Массовые армии воюют живой силой. Профессиональные – технологиями. Массовые исполняют волю вождя. Профессиональные защищают налогоплательщиков.

Мифическая армия

24 февраля 2022 года в Украину вошла 200-тысячная группировка массовой армии, маскирующаяся под профессиональную. Мордобой, алкоголь, мародерство и военные преступления не разрешают назвать российских контрактников профессионалами.

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Новейший танк в российской армии Т-90 был принят на вооружение в 1991 году. Самый массовый Т-72 – в 1973 году. Все "Арматы" оказались имитацией. Подавляющее большинство военной техники было старше солдат, которые на ней воюют.

Массу солдат нужно кормить. Массу танков заправлять. Массе артиллерии нужно подвозить массу снарядов. Поэтому массовые армии способны воевать только вдоль дорог. Желательно вдоль железных дорог. Без снабжения они воевать не умеют.

Каждый танк потребляет 500 литров топлива на 100 километров. Каждая батарея "Градов" выпускает 240 снарядов за 20 секунд. По российским нормам расход боеприпасов на подавление одного укрытого взвода противника необходимо выпустить 1440 снарядов.

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Как сломать великана

Россия – богатая страна. Она наняла много контрактников. Выпустила много танков и "Градов". Предоставила им много бензовозов и грузовиков со снарядами. Колонна техники растянулась от границы до Киева и создала логистический ад.

Достаточно нарушить логистику массовой армии, чтобы она отступила. ВСУ нарезали колонну частями и начали уничтожать. Через месяц российское командование отвело войска с севера Украины и бросило их туда, где было много дорог в Россию.

То же произошло на Змеином, в Изюме, Лимане, Херсоне и других местах, где ВСУ удавалось нарушить логистику российских войск. Россияне отступали с разной степенью координации – от организованного вывода подразделений до панического бегства.

В ответ российский вождь призвал больше неподготовленных солдат и снабдил их более старой техникой. А это еще больший логистический ад с большими потерями. Если бы в России были налогоплательщики, они бы не допустили такой войны.

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