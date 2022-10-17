Ждем подходящего момента, – военный эксперт об освобождении Херсона

Наступление ВСУ на Херсонском направлении продолжается, хотя и двигается не такими быстрыми темпами как раньше. Украинские защитники продолжают освобождать населенные пункты и уничтожать противника.

Наши войска снова находятся на том этапе, когда уничтожают большое количество оружия врага, и ждут подходящего момента, чтобы нанести сильный удар, чтобы, возможно, зайти в Херсон или прорвать линию обороны россиян на Запорожье. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Как ВСУ могут освобождать Херсон

Он отметил, что трудно спрогнозировать, как именно будет нанесен этот удар. ВСУ, например, могут применить тактику "заспамления" противника, которую они часто практикуют. Это когда небольшими группами атакуют определенный отрезок фронта, например 100 – 150 километров. Через каждые 10 километров на этом отрезке идет группа, таким образом заставляя противника подняться и показать свои силы. Важно то, что враг не знает, на каком именно участке будет очередная атака.

Однако это лишь один вариант развертывания наступления из многих. Так же наши войска могут спровоцировать наступление на одной линии фронта, а нанести удар по другой. Точно сказать нельзя.

После таких творческих и нелинейных решений, которые делает наш Генштаб, мне трудно делать какие-то предположения и прогнозы, как это будет сделано,

– подчеркнул Нарожный.

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