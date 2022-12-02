Об этом 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ Игорь Шолтис, принимавший участие в деоккупации Херсонщины. Он поделился, что вместе с подразделением осенью был привлечен как подкрепление для штурмовых действий в Херсонской области.
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Военный отметил, что именно осенью началась активизация контрнаступательных действий ВСУ на Юге.
Мы работали с Криворожского направления, где контрнаступление происходило интенсивнее вдоль берега, чем это было на Николаевском направлении.
– сказал защитник.
Он рассказал, что первая часть контрнаступательной операции ВСУ происходила довольно интенсивно, ведь мобилизованные россияне во время первых столкновений с украинскими бойцами просто убегали или очень неорганизованно покидали свои позиции.
Бои за Херсон были тяжелые
Как рассказал Шолтис, когда ВСУ приблизились к так называемой второй линии обороны, то наткнулись на более опытные подразделения российских войск.
Это на заметку тем, кто говорит, что они вышли из Херсона и просто отступили. На самом деле они выбивались с очень большими кровавыми боями и потерями для Вооруженных Сил Украины,
– подчеркнул Игорь Шолтис.
Военный вспомнил, что когда после столкновений с оккупантами стало понятно об их уходе, то последние несколько суток перед освобождением Херсона Вооруженные силы Украины также понесли значительные потери.
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Шолтис рассказал, что наши защитники попадали на минные поля и засады, которые оставили россияне, когда отходили на левый берег.
Но сегодня мы здесь, Херсон освобожден, освобожден Берислав и другие населенные пункты. Мы понимаем, что это крепкий плацдарм для дальнейшего продвижения на левый берег Херсонской области,
– подытожил военнослужащий.
Игорь Шолтис о боях за Херсон: смотрите видео
Деоккупация Херсона: как это было
- Во время контрнаступления на южном направлении 11 ноября ВСУ освободили Херсон, отбросив российские войска на левый берег Днепра.
- Жители освобожденного Херсона несколько дней праздновали завершение многомесячной оккупации и со слезами на глазах радовались освобождению города.
- После освобождения Херсона американский генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что украинские военные могут деоккупировать Мелитополь и Мариуполь уже в январе 2023 года.