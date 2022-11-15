Об этом 24 канала рассказал корреспондент Александр Матюшенко. В центре Херсона на площади Свободы царит фантастическая атмосфера.

Читайте также Можем освободить левый берег, – военный эксперт спрогнозировал успехи ВСУ к Новому году

Херсонцы несколько дней праздновали освобождение города

Люди несколько дней праздновали увольнение города, пели украинские песни, обнимали и целовали украинских защитников.

Херсон был оккупирован 1 марта и официально уволен 11 ноября. Смелые и несгибаемые херсонцы пережили 255 дней оккупации и все выдержали, дождались украинских освободителей,

– отметил Матюшенко.

У жителей Херсона очень хорошее настроение и не скрывают слез радости от освобождения города. Как рассказали херсонцы, их предупреждали о том, что когда в город войдут ВСУ, не стоит сразу выходить, а лучше переждать время в укрытиях.

К теме Ребята спрятали и так пережил: история херсонского флагштока, умиляющая до слез

"Но как это – не выходить? Мы побежали и ждали на своем районе. Мы каждую машину встречали, не давали им (украинским военным – 24 канал) проезжать, обнимали их, целовали. 4 день свободы – 4 день счастья!" – отметила жительница Херсона Алла.

"Сейчас мы можем хотя бы спокойно вздохнуть"

Евгения – еще одна жительница Херсона – вспомнила, что жителей города призвали уехать. В частности, в последние дни перед бегством российские оккупанты активно агитировали людей выезжать на левый берег Днепра и в Крым. Однако жители города на это не соглашались.

Нет, это мой дом, это мое государство. Я сказала, что никуда отсюда не уеду. Мы долго ждали и держались. Я хотела дождаться ВСУ,

– сказала Евгения.

Светлана и Инга, также пришедшие на площадь Свободы отпраздновать освобождение города, отметили, что украинские защитники – это настоящие освободители.

Это наши спасатели. Мы очень долго жили в подавленном состоянии. Сейчас мы можем хотя бы спокойно вздохнуть,

– отметила жительница Херсона Инга.

Оккупанты хотели создать гуманитарную катастрофу в Херсоне

Несмотря на позитивную атмосферу и подлинный народный подъем, в Херсоне очень сложная ситуация. Оккупанты, отступая из города, намеренно попытались поставить Херсон на грань гуманитарной катастрофы.

В городе уже больше недели нет света, воды, есть постоянные перебои со связью и газом. Однако, как говорят местные жители, это их не сломит после того, как они пережили сложный период оккупации.

Нет света, воды, нет связи, Интернета. Но это еще потерпимо. Главное, что вернулась Украина. Все остальное – появится. Надо немного подождать,

– сказал житель Херсона Олег.

В городе продолжаются стабилизационные мероприятия

14 ноября у здания Херсонской облгосадминистрации подняли государственный флаг. В уволенный город приезжал президент Владимир Зеленский . Многие херсонцы признались, что ждали приветствия главы государства. Однако даже не ожидали, что он прибудет в город лично.

Обратите внимание Визит Зеленского в Херсон больше разозлил россиян, чем потеря самого города, – ISW

Владимир Зеленский сообщил, что в городе остаются 70 – 80 тысяч человек . Он добавил, что центральные и местные власти уже работают над тем, чтобы как можно быстрее закончить стабилизационные мероприятия и вернуть Херсон к привычной жизни.

Сейчас проходят сложные работы по разминированию. Есть несколько случаев и ранений и погибших людей. Поэтому просим вас осторожничать, – призвал президент.

Власть работает над тем, чтобы возобновить электроснабжение в Херсонской области

Как рассказал глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, сейчас принимаются все возможные меры для того, чтобы восстановить линии электропередач. Ведь все 4 линии, которые подавали электропитание в Херсонскую область, разрушены.

Мы вместе с Укрэнерго работаем над этим вопросом и днем, и ночью. Сразу за взрывотехниками идут наши электромонтеры. Мы надеемся, что в ближайшее время электроэнергия будет восстановлена,

– подчеркнул Янушевич.

Эксклюзивные кадры из освобожденного Херсона: смотрите видео

Ситуация в освобожденном Херсоне: коротко