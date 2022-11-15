Про це 24 каналу розповів кореспондент Олександр Матюшенко. У центрі Херсона, на площі Свободи, панує фантастична атмосфера.

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Херсонці кілька днів святкували звільнення міста

Люди кілька днів святкували звільнення міста, співали українські пісні, обіймали та цілували українських захисників.

Херсон був окупований 1 березня й офіційно звільнений 11 листопада. Сміливі та незламні херсонці пережили 255 днів окупації й усе витримали, дочекалися українських визволителів,

– зазначив Матюшенко.

Жителі Херсона мають дуже гарний настрій і не приховують сліз радості від звільнення міста. Як розповіли херсонці, їх попереджали про те, що коли до міста увійдуть ЗСУ, не варто одразу виходити, а краще перечекати певний час в укриттях.

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"Але ж як це – не виходити? Ми побігли й чекали на своєму районі. Ми кожну машину зустрічали, не давали їм (українським військовим – 24 канал) проїжджати, обіймали їх, цілували. 4 день свободи – 4 день щастя!" – наголосила мешканка Херсона Алла.

"Зараз ми можемо хоча б спокійно дихнути"

Євгенія – ще одна жителька Херсона – пригадала, що жителів міста закликали виїхати. Зокрема, в останні дні перед втечею російські окупанти активно агітували людей виїжджати на лівий берег Дніпра та до Криму. Однак жителі міста на це не погоджувалися.

Ні, це моя домівка, це моя держава. Я сказала, що нікуди звідси не поїду. Ми довго чекали і трималися. Я хотіла дочекатися ЗСУ,

– сказала Євгенія.

Світлана та Інга, які також прийшли на площу Свободи відсвяткувати звільнення міста, наголосили на тому, що українські захисники – це справжні визволителі.

Це наші рятівники. Ми дуже довго жили у пригніченому стані. Зараз ми можемо хоча б спокійно дихнути,

– зауважила мешканка Херсона Інга.

Окупанти хотіли створити гуманітарну катастрофу у Херсоні

Попри позитивну атмосферу і справжній народний підйом, у Херсоні дуже складна ситуація. Окупанти, відступаючи з міста, навмисно спробували поставити Херсон на межу гуманітарної катастрофи.

У місті вже понад тиждень немає світла, води, є постійні перебої зі зв'язком та газом. Однак, як кажуть місцеві, це їх не зламає після того, як вони пережили складний період окупації.

Немає світла, води, немає зв'язку, інтернету. Але це ще потерпимо. Головне, що повернулася Україна. Все інше – з'явиться. Треба трохи почекати,

– сказав мешканець Херсона Олег.

У місті тривають стабілізаційні заходи

14 листопада біля будівлі Херсонської облдержадміністрації підняли державний прапор. У звільнене місто приїжджав президент Володимир Зеленський. Чимало херсонців зізналися, що чекали на привітання глави держави. Однак навіть не очікували, що він прибуде у місто особисто.

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Володимир Зеленський повідомив, що у місті залишаються 70 – 80 тисяч людей. Він додав, що центральна та місцева влада вже працюють над тим, аби якнайшвидше закінчити стабілізаційні заходи та повернути Херсон до звичного життя.

Зараз відбуваються складні роботи щодо розмінування. Є кілька випадків і поранень, і загиблих людей. Тому просимо вас бути обережними, – закликав президент.

Влада працює над тим, аби відновити електропостачання на Херсонщині

Як розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, зараз вживаються всі можливі заходи для того, щоб відновити лінії електропередач. Адже всі 4 лінії, які подавали електроживлення на Херсонщину, зруйновані.

Ми разом з Укренерго працюємо над цим питанням і вдень, і вночі. Одразу за вибухотехніками йдуть наші електромонтери. Ми сподіваємося, що найближчим часом електроенергія буде відновлена,

– наголосив Янушевич.

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Ситуація у звільненому Херсоні: коротко