Про це 24 каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Ігор Шолтис, який брав участь у деокупації Херсонщини. Він поділився, що разом із підрозділом восени був залучений як підкріплення для штурмових дій на Херсонщині.

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Військовий відзначив, що саме восени почалася активізація контрнаступальних дій ЗСУ на Півдні.

Ми працювати з Криворізького напрямку, де контранаступ відбувався інтенсивніше вздовж берега, аніж це було на Миколаївському напрямку,

– сказав захисник.

Він розповів, що перша частина контрнаступальної операції ЗСУ відбувалася доволі інтенсивно, адже мобілізовані росіяни під час перших сутичок із українськими бійцями просто втікали або ж дуже неорганізовано покидали свої позиції.

Бої за Херсон були важкі

Натомість, як розповів Шолтис, коли ЗСУ наблизилися до так званої другої лінії оборони, то натрапили на більш досвідчені підрозділи російських військ.

Це на замітку тим, хто каже, що вони вийшли із Херсона і просто відступили. Насправді вони вибивалися з дуже великими кривавими боями і також втратами для Збройних Сил України,

– наголосив Ігор Шолтис.

Військовий згадав, що коли після сутичок із окупантами, стало зрозуміло про їхній відхід, то останні кілька діб перед звільненням Херсона Збройні сили України також зазнали значних втрат.

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Шолтис розповів, що наші захисники потрапляли на мінні поля і засідки, які росіяни залишили, коли відходили на лівий берег.

Але сьогодні ми тут, Херсон звільнено, звільнено Берислав та інші населені пункти. Ми розуміємо, що це міцний плацдарм для подальшого просування на лівий берег Херсонської області,

– підсумував військовослужбовець.

Ігор Шолтис про бої за Херсон: дивіться відео

Деокупація Херсона: як це було