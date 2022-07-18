Об этом в эфире 24 канала рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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Он отметил, что каждый день в Херсонской области каждый гражданин очень рискует, ведь любой человек может быть задержан россиянами и замучен. Мы даже можем никогда и не узнать, что с ним произошло.

Наши ребята из ВСУ пытаются работать максимально хирургически. Каждая цель, которую они уничтожают, разведана. Я уверен, что все риски оценивают, в том числе жизнь и здоровье наших граждан,

– рассказал Юрий Соболевский.

"Если мы не будем этого делать (уничтожать склады с боеприпасами – 24 канал), не освободим нашу Херсонскую область. Не освободим полмиллиона наших граждан", – объяснил Соболевский.

Он сообщил, что российские оккупанты пытаются делать склады с боеприпасами максимально близко к жилым кварталам. Даже объекты с дислокацией войск и техники, которые были расположены отдельно, они перемещают ближе к жилым кварталам. Для того чтобы наши ребята не рассматривали эти объекты как цели.

Призыв эвакуироваться из Херсона

Юрий Соболевский акцентировал, что очень большое количество людей услышало просьбу эвакуироваться. Ведь увеличилось количество лиц, пытающихся покинуть Херсонскую область. К сожалению, пропускная способность остается такой, как и была. Люди могут по 2-3 суток проводить в машине среди поля с детишками в очень сложных условиях, чтобы пройти блокпост.

Хочу подчеркнуть, что эта ситуация такова, потому что именно россияне ее сделали. Они искусственно создали такие условия, что проехать может 100 – 120 автомобилей в сутки. В самые удачные дни – до 200 автомобилей в сутки пропускали на нашу территорию. Все остальное время люди стоят и ждут,

– объяснил Юрий Соболевский.

Он отметил, что Херсонская область будет деоккупирована, однако следует понимать, что исключительно военным путем. Именно поэтому нужно минимизировать риски для граждан. Чем меньше там останется наших людей, тем меньше будет у потерь.

Кроме того, Соболевский отметил, что для украинцев на Херсонская область намного больше риск фильтрации, а также того, что любой человек может быть задержан и замучен россиянами.

Смотрите видео о ситуации в Херсонской области:

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