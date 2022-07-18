Про це в ефірі 24 каналу розповів перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

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Він зазначив, що щодня на Херсонщині кожен громадянин дуже ризикує, адже будь-яка людина може бути затримана росіянами й закатована. Ми навіть можемо ніколи й не дізнатися, що з нею сталося.

Наші хлопці із ЗСУ намагаються працювати максимально хірургічно. Кожна ціль, яку вони знищують, розвідана. Я впевнений, що всі ризики оцінюють, в тому числі життя та здоровʼя наших громадян,

– розповів Юрій Соболевський.

"Якщо ми не будемо цього робити (знищувати склади з боєприпасами – 24 канал), не звільнимо нашу Херсонщину. Не звільнимо півмільйона наших громадян", – пояснив Соболевський.

Він повідомив, що російські окупанти намагаються робити склади з боєприпасами максимально наближено до житлових кварталів. Навіть ті обʼєкти з дислокацією військ та техніки, які були розташовані окремо, вони переміщають ближче до житлових кварталів. Для того, щоб наші хлопці не розглядали ці обʼєкти як цілі.

Заклик евакуюватися з Херсонщини

Юрій Соболевський акцентував, що дуже велика кількість людей почула прохання евакуюватися. Адже збільшилася кількість осіб, які намагаються залишити Херсонщину. На жаль, пропускна здатність залишається такою, як і була. Люди можуть по 2 – 3 доби проводити в машині серед поля з діточками у дуже складних умовах, аби пройти блокпост.

Хочу підкреслити, що ця ситуація така, тому що саме росіяни її зробили. Вони штучно створили такі умови, що проїхати може 100 – 120 автомобілів на добу. В найбільш вдалі дні – до 200 авто на добу пропускали на нашу територію. Весь інший час люди стоять і чекають,

– пояснив Юрій Соболевський.

Він зазначив, що Херсонщина буде деокупована, проте треба розуміти, що виключно військовим шляхом. Саме тому потрібно мінімізувати ризики, які є для громадян. Чим менше там залишиться наших людей, тим менше буде в втрат.

Крім того, Соболевський зазначив, що для українців на Херсонщині набагато більшим є ризик фільтрації, а також те, що будь-яка людина може бути затримана та закатована росіянами.

Дивіться відео про ситуацію на Херсонщині:

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