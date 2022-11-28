ВСУ попали во вражеские "Грады" в Великих Копанях Херсонской области: у оккупантов паника

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать россиян. Так, на Херсонщине оккупанты несут огромные потери.

У оккупантов большая паника в Великих Копанях. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань.

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Что происходит на Херсонщине

По словам Хланя, ВСУ попали в целое скопление российских "Градов" на территории недостроенного рынка. Прилетело и по личному составу. Точное количество потерь пока сосчитать невозможно.

Никого не пускают, россияне бегают в шоке. Предварительно это поражение по подразделениям боевиков из Дагестана. Ждем официальной информации. Уничтожение врага продолжается!

– подчеркнул Хлань.

Вражеские склады в Херсонской области массово подрывают

Ранее Хлань рассказывал, что наши ВСУ уничтожают и вражескую живую силу, и командные пункты. По его словам, у оккупантов нет безопасного места и то, что они себе думали, что способны закрепиться на левом берегу и долго держать под огневым контролем весь правый берег – это не так.

Депутат подчеркнул, несмотря на преступные обстрелы Херсона и сел рядом, наши ВСУ делают свою работу – долго "кошмарить" правобережье они не смогут.

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