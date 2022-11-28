В окупантів велика паніка у Великих Копанях. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

Важливо Херсон – під прицілом у росіян: окупанти щодня обстрілюють місто, зокрема з "Градів"

Що відбувається на Херсонщині

За словами Хланя, ЗСУ поцілили у ціле скупчення російських "Градів" на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу. Точну кількість втрат поки порахувати неможливо.

Нікого не пускають, росіяни бігають у шоці. Попередньо це ураження по підрозділах бойовиків з Дагестану. Чекаємо офіційної інформації. Знищення ворога триває!

– наголосив Хлань.

Ворожі склади на Херсонщині масово підривають

Раніше Хлань розповідав, що наші ЗСУ нищать і ворожу живу силу, і командні пункти. За його словами, в окупантів немає безпечного місця, і те, що вони собі гадали, що здатні закріпитись на лівому березі і довго тримати під вогневим контролем весь правий берег – це не так.

Депутат наголосив, попри злочинні обстріли Херсона і сіл поруч, наші ЗСУ роблять свою роботу – довго "кошмарити" правобережжя вони не зможуть.

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