В окупантів велика паніка у Великих Копанях. Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.
Важливо Херсон – під прицілом у росіян: окупанти щодня обстрілюють місто, зокрема з "Градів"
Що відбувається на Херсонщині
За словами Хланя, ЗСУ поцілили у ціле скупчення російських "Градів" на території недобудованого ринку. Прилетіло й по особовому складу. Точну кількість втрат поки порахувати неможливо.
Нікого не пускають, росіяни бігають у шоці. Попередньо це ураження по підрозділах бойовиків з Дагестану. Чекаємо офіційної інформації. Знищення ворога триває!
– наголосив Хлань.
Ворожі склади на Херсонщині масово підривають
Раніше Хлань розповідав, що наші ЗСУ нищать і ворожу живу силу, і командні пункти. За його словами, в окупантів немає безпечного місця, і те, що вони собі гадали, що здатні закріпитись на лівому березі і довго тримати під вогневим контролем весь правий берег – це не так.
Депутат наголосив, попри злочинні обстріли Херсона і сіл поруч, наші ЗСУ роблять свою роботу – довго "кошмарити" правобережжя вони не зможуть.
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