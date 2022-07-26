путин стоит на пороге большого личного поражения: что им станет

Помощник главы администрации Херсонской области Сергей Хлань в интервью украинскому телевидению подчеркнул, что до сентября ВСУ могут освободить территорию Херсонщины и таким образом сорвать планы российского диктатора владимира путина по присоединению этого украинского региона к российской федерации.

Херсонская развязка уже близко

О том, что украинские Вооруженные Силы могут перейти в контратаку на территории Херсонской области, Президент Украины Владимир Зеленский говорил в своем ночном видеообращении в субботу. Да и западные военные аналитики говорят о возможности такой контратаки.

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Если она начнется, это будет определенным итогом пяти месяцев войны, которую начал российский президент владимир путин против Украины 24 февраля этого года.

Однако мы должны с вами отдавать себе отчет, что освобождение Херсонской области не будет простой задачей для украинских Вооруженных Сил. Тем более на фоне постоянных попыток российских оккупантов захватить всю территорию Донецкой области Украины.

Как известно, оккупация всей Луганщины и Донбасса является принципиальным вопросом не столько для российских военных, сколько для президента владимира путина. Ведь он начал свою так называемую "специальную операцию" именно под предлогом оккупации Донетчины и Луганщины и якобы по просьбе марионеточных руководителей оккупированных регионов, на территории которых россияне еще в 2014 году, во время первой волны оккупации украинских земель, создали так называемые псевдореспублики, главной целью которых было превратиться в плацдарм для дальнейшего наступления на украинскую территорию.

Конечно, если сейчас российским бандитам не удастся выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей Украины, чтобы создать условия для проведения там фейковых "референдумов" по присоединению к российской федерации, это будет личным поражением владимира путина.

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И здесь возникает достаточно простой вопрос: насколько обе армии – и украинская, и российская – могут воевать на два фронта? И на востоке, и на юге. И где могут быть сосредоточены усилия украинских и российских военных? Насколько сейчас россиянам важно захватить территории в Донецкой области, если таким образом не будут больше внимания уделять Херсонской области? И насколько украинским военным важно освободить именно территорию Херсонской области, если таким образом они не смогут сосредоточить внимание на том, чтобы не допустить оккупации большой части территории Донецкой области? Все это мы увидим уже скоро.

Почему банда путина до сих пор "в космосе"

Потому что мы понимаем, что начавшаяся в этой войне пауза после того, как российским оккупантам удалось установить контроль почти над всей территорией Луганской области Украины, заканчивается, и россияне готовятся к новым агрессивным действиям, а наши военные, как мы слышали от представителей украинского командования и от президента Владимира Зеленского, готовятся к тому, чтобы освободить от оккупантов всю Херсонскую область.

Между тем россияне, как мы можем понять, не теряют своих амбиций по поводу свержения украинской власти и установления на территории нашей страны марионеточного антинародного режима. О таких желаниях, в частности, говорил кремлевский Риббентроп, министр иностранных дел РФ сергей лавров, который подчеркнул, что россия якобы очень хочет помочь украинскому народу сменить власть. Как будто украинский народ спрашивает у путина, лаврова и других украинских шизофреников, что ему делать с собственной властью.

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Ведь стоит все же напомнить, что, в отличие от россии, где все выборы контролируются бандой путина и силовыми структурами, в Украине выборы проходят на демократических началах, и граждане Украины имеют возможность самим решать, кто будет президентом страны, кто – депутатами парламента и т.д. Роскошь, которую россияне не могут себе позволить, можно сказать с середины 90-х годов.

Мы можем четко сказать, что население соседней страны в принципе не представляет себе, что такое демократия, но представляет, что такое насилие, убийство, изнасилование, воровство. Это все то, что определяет государственность российской федерации, которая давно уже превратилась из имитирования государства в террористическую организацию во главе с владимиром путиным.

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