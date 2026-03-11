"Категорически запрещено": защитник Мариуполя сказал, что нельзя говорить освобожденным из плена

Недавно состоялся очередной обмен военнопленными и сотни украинских защитников вернулись домой. Им придется адаптироваться к реалиям свободной жизни, а родным и близким нужно проявить к военным заботу и уважение.

Бывший пленный Вильгельм Витюк рассказал 24 Каналу, в каком отношении нуждаются военнослужащие, которые вернулись из плена. Он объяснил, как не нужно с ними себя вести.

Каким должно быть отношение окружающих к освобожденным из плена?

Витюк отметил, что не нужно людей, которые вернулись из плена, отделять от всех остальных. Они – не отдельная категория, а обычные люди, которые имеют опыт фронта и плена.

"Прежде всего людям, общающихся с военными, которые вернулись из плена, не нужно обесценивать их опыт и сравнивать его с чьим-то опытом. Категорически запрещено говорить, что есть так, а есть – по-другому, кому-то повезло больше, кому-то – меньше", – подчеркнул он.

Стоит знать. Оператор БПЛА Елена, чей отец вернулся плена, обращалась к специалистам относительно того, как правильно общаться с людьми, которые имеют такой опыт. По ее словам, к освобожденным из плена чрезвычайно важно относиться с позиции эмпатии. Также не нужно говорить чего-то лишнего. Можно просто спросить: "Как ты?". Если человек захочет рассказать, он это сделает. Кроме того, не стоит заставлять говорить о болезненных вещах – человек должен "переработать это и прожить внутри", и тогда, вероятно, сможет этим поделиться.

Также очень важно уважительное отношение к освобожденному из плена – как к обычному человеку, которого ты мало знаешь.

Нормальный человек будет общаться с другим малоизвестным человеком по меньшей мере уважительно. Здесь так же,

– отметил Вильгельм Витюк.

Он добавил, что к бывшим пленным нужно обычное уважительное отношение, даже не бережное. Уважение в любом случае должно присутствовать.

