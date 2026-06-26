Такое мнение в эфире "24 канала" высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что оккупанты уже начинают оттуда бежать, осознавая, что может произойти дальше. Речь идет о возможной деоккупации плацдарма для будущего контрнаступления вглубь оккупированных территорий.

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Об освобождении Кинбурнской косы

Полковник запаса ВСУ объяснил, что если украинские военные на Кинбурнской косе отрежут логистику оккупантов, как это делают сейчас на полуострове, то создадут для врага оперативный котел.

Россияне понимают, что не выживут там, поэтому уже отступают. Они выводят войска, потому что понимают, что выход наших войск в сторону Скадовска возможен, в частности со стороны Олешек,

– сказал он.

Важно! Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ, капитан 2-го ранга Дмитрий Плетенчук сообщил, что россияне действительно были вынуждены покинуть некоторые свои позиции. Однако пока враг не покинул Кинбурн полностью.

Украина действительно может выйти на плацдарм Скадовск – Кинбурнская коса – Скадовск, если у Сил обороны будет достаточно сил и средств. Однако самое главное здесь – авиационная составляющая.

Сначала именно украинская авиация должна подавить российскую ПВО и наземные силы. Только после этого, по мнению Свитана, может произойти форсирование реки Днепр и выход на левый берег Херсонской области.

Когда это возможно? Не завтра и не послезавтра. Это станет ясно, когда подойдет авиация. Вначале это будет операция на левом берегу, которая продлится не одну неделю,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Свитан спрогнозировал возможное освобождение Кинбурнской косы: смотрите видео

Отметим, что в Институте изучения войны сообщили, что ранее оккупанты использовали свои позиции на Кинбурнской косе для артиллерийских ударов по Очакову в Николаевской области. Однако теперь остатки российской группировки там фактически утратили боеспособность.