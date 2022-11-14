Минобороны заинтриговали украинцев видео: куда могли плыть герои ВСУ по Днепру

Минобороны Украины опубликовали видео, которое очень заинтриговало украинцев. На обнародованных кадрах воины ВСУ пересекают Днепр.

В сети предполагают, что воины ВСУ едут на "охоту", которая поможет полностью освободить Кинбурнскую косу. Это единственная часть Николаевской области, которая официально не освобождена от оккупантов.

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В Минобороны пока никакие детали не сообщали. Только подписали видео: Beautiful Dnipro.

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В ОК "Юг" заявили, что по состояни. на 13 ноября Николаевская область почти полностью деоккупирована. В то же время даже маленький клочок земли может быть достаточно значимым.

Географически Кинбурнская коса имеет определенное стратегическое значение. Мы продолжаем там военную операцию, которая сейчас нуждается в тишине,

– говорится в сообщении.

В ОК "Юг" подчеркнули, что непременно сообщают украинцам, когда будет результат.

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