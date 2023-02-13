Так, деоккупация остальной части Херсонщины станет заявкой на блокаду оккупированного полуострова Крым. Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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Деоккупация Херсонщины станет началом освобождения Крыма

Дальнейшее контрнаступление украинских защитников на Юге позволит взять под огневой контроль обычной ствольной артиллерией дороги в районе Перекопского перешейка и мосты через Северокрымский канал.

Надо будет плотно держать (дороги в Крым – 24 Канал) под огневым контролем, но это уже будет весомой заявкой на блокаду Крыма,

– сказал активист.

В то же время остальные пути в Крым – это мосты. Их можно будет просто уничтожить и не нужно держать под огневым контролем. Кроме Перекопского перешейка там есть еще 5 мостов, которые нужно ликвидировать, чтобы сделать невозможным для захватчиков движение ими с полуострова в материковую Украину.

Что касается Крымского моста, то пока о нем речь не идет, поскольку нужно искать другие средства поражения.

Молчанов о ситуации в Херсонской области: смотрите видео

Ситуация на левом берегу Херсонщины

Молчанов рассказал, что оккупанты принуждают к сотрудничеству украинцев, оставшихся на левом берегу Днепра. Оно включает в себя перерегистрацию граждан, обучение по российским программам.

Коллаборант Владимир Сальдо обустроил "административный район" между селами Щасливцевое и Стрелковое. Что интересно, здания расположены в пределах поражения новых ракет, которые должны получить ВСУ. Это место может стать одной из первых целей для наших защитников.

Таким образом, они могут окончательно изгнать коллаборантов из Херсонской области. А это в свою очередь облегчит жизнь местным жителям и позволит предотвратить принудительную мобилизацию на оккупированных территориях, которую может осуществлять Россия.

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