Так, деокупація решти Херсонщини стане заявкою на блокаду окупованого півострова Крим. Про це 24 Каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов.

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Деокупація Херсонщини стане початком звільнення Криму

Подальший контрнаступ українських захисників на Півдні дозволить взяти під вогневий контроль звичайною ствольною артилерією дороги в районі Перекопського перешийка та мости через Північнокримський канал.

Треба буде щільно тримати (дороги до Криму – 24 Канал) під вогневим контролем, але це вже буде вагомою заявкою на блокаду Криму,

– сказав активіст.

Водночас решта шляхів до Криму – це мости. Їх можна буде просто знищити й не треба тримати під вогневим контролем. Окрім Перекопського перешийка там є ще 5 мостів, які треба ліквідувати, щоб унеможливити для загарбників рух ними з півострова до материкової України.

Що стосується Кримського моста, то наразі про нього не йде мова, оскільки треба шукати інші засоби ураження.

Молчанов про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео

Ситуація на лівому березі Херсонщини

Молчанов розповів, що окупанти змушують до співпраці українців, які лишилися на лівому березі Дніпра. Вона включає перереєстрацію громадян, навчання за російськими програмами.

Колаборант Владімір Сальдо облаштував "адміністративний район" між селами Щасливцеве та Стрілкове. Що цікаво, будівлі розташовані у межах ураження нових ракет, які невдовзі мають отримати ЗСУ. Тож це місце може стати однією з перших цілей для наших захисників.

У такий спосіб вони можуть остаточно вигнати колаборантів з Херсонської області. А це своєю чергою полегшить життя місцевим мешканцям та дозволить запобігти примусовій мобілізації на окупованих територіях, що може здійснювати Росія.

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