Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, жители Крыма – заложники ситуации, ведь на полуострове уже нет никакого туризма и нормальных условий для жизни.
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Путин "покупает" расположение крымчан
Гудков отметил, что Путин разными методами пытается "купить" расположение жителей Крыма. Однако крымчане все понимают, потому что стали заложниками ситуации.
Крым всегда был известен своим туризмом, они получали из этого много денег. Сейчас там нет ни туризма, ни нормальных условий, ни строительства. Люди в Крыму оказались заложниками этой ситуации. Конечно, они могут презентовать счета, что обещали, а что сделали,
– считает он.
По мнению оппозиционера, российский диктатор понимает, что деоккупация Крыма будет означать конец его власти. Тогда он уже не сможет ничего объяснить россиянам и элитам.
"Путин понимает, что деоккупация Крыма для него – это полное фиаско. А полное фиаско Путина в Крыму будет означать конец его власти. Он это прекрасно понимает. Тогда он вообще ничего не сможет объяснить: ни народу, ни элитам", – подчеркнул Гудков.
Гудков о деоккупации Крыма: смотрите видео
Освобождение Крыма: главное
- Постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева заявила, что, чтобы урегулировать отношения с Украиной после 9 лет оккупации, поднятого украинского флага недостаточно. Она обьяснила, что после того, как украинский флаг появится над всеми крымскими городами и селами, все связанные с длительной оккупацией проблемы не исчезнут. Следовательно, начнется долгий и непростой процесс реинтеграции Крыма.
- Ташева подчеркнула, что одной из составляющих будет наказание пророссийских коллаборантов. В то же время обычным жителям полуострова бояться этого не следует, ведь за банальные бытовые контакты с оккупационной администрацией никого к ответственности привлекать не будут.
- Представительница президента отметила, что в Украине рассматривают разные варианты относительно статуса Крыма после того, как полуостров будет освобожден из-под российской оккупации. Изменение статуса автономии полуострова требует изменений в Конституцию Украины.
- Она подчеркнула, что гражданам России, которые с 2014 года незаконно въехали в оккупированный Крым, придется покинуть полуостров. В Украине работают над процедурой выдворения россиян.