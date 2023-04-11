Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, жителі Криму є заручниками ситуації, адже на півострові вже нема ніякого туризму та нормальних умов для життя.

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Путін "купує" прихильність кримчан

Гудков зазначив, що Путін різними методами намагається "купити" прихильність мешканців Криму. Однак кримчани усе розуміють, бо стали заручниками ситуації.

Крим завжди був відомий своїм туризмом, вони отримували з цього багато грошей. Зараз там нема ані туризму, ані нормальних умов, ані будівництва. Люди у Криму виявились заручниками цієї ситуації. Звичайно, вони можуть презентувати рахунки, що обіцяли, а що зробили,

– вважає він.

На думку опозиціонера, російський диктатор розуміє, що деокупація Криму буде означати кінець його влади. Тоді він вже не зможе нічого пояснити росіянам та елітам.

"Путін розуміє, що деокупація Криму для нього – це повне фіаско. А повне фіаско Путіна в Криму буде означати кінець його влади. Він це прекрасно розуміє. Тоді він взагалі нічого не зможе пояснити: ні народу, ні елітам", – підкреслив Гудков.

Гудков про деокупацію Криму: дивіться відео

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