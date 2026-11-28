Военный эксперт Роман Свитан объяснил, почему не верит в мирное соглашение с Россией, а также рассказал, как удары Сил обороны Украины по российским аэродромам, портам и военным предприятиям ослабляют оккупантов. Также он рассказал, при каких условиях может начаться операция по освобождению Крыма и почему наземное вторжение на полуостров прогнозируется не раньше весны 2028 года.

Украина продолжает наносить дальнобойные удары по российским военным, промышленным и энергетическим объектам. В то же время на фоне новых заявлений Дональда Трампа о мирных договоренностях с Кремлем стоит вопрос, как дальнейшее ослабление российской армии может повлиять на перспективы освобождения оккупированных территорий.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, почему не верит в возможность мирного договора с нынешней Россией и как оценивает результаты встреч Трампа, Путина и Си Цзиньпина в Китае. Он также рассказал об ударах по российской авиации, предприятиям военно-промышленного комплекса и назвал возможные сроки наземной операции по освобождению Крыма.

Мирный договор с нынешней Россией невозможен

Трамп заявил, что назвал Путина другом только ради мирного соглашения, хотя мог сказать обратное. Верите ли вы в возможность такого договора с Россией?

Никакого мирного договора с Российской Федерацией не будет. Я вообще не вижу возможности заключить такое соглашение с Россией в ее нынешнем виде, ведь пока оно существует как империя, пытающаяся расширяться, война не прекратится. Вся система построена на захвате новых территорий, и именно поэтому Россия начала войну против Украины.

На мой взгляд, прекращение войны напрямую связано с дальнейшим экономическим истощением Российской Федерации. Речь идет прежде всего об уничтожении ее нефтегазовой отрасли, сокращении доходов от экспорта энергоресурсов и постепенном лишении экономической основы, позволяющей Кремлю продолжать агрессию. И этот процесс уже проходит.

Всякая империя живет, пока расширяется. Так как быстрее мы остановим это расширение, доведя ситуацию до самороспуска из-за уничтожения российских нефтяных, нефтегазовых и экономических ресурсов, тем быстрее война остановится.

– объяснил Свитан.

Я убежден, что после войны Российская Федерация в ее нынешнем виде прекратит существование. И тогда просто не с кем будет подписывать мирный договор. Это примерно такая же ситуация, как с Советским Союзом: сегодня афганцам уже не с кем заключать мирное соглашение по результатам той войны, поскольку СССР больше не существует.

Когда в Москве было принято решение напасть на Украину, российское руководство фактически определило будущее собственного государства. Я вижу здесь повторение истории Советского Союза, который до своего распада прошел из-за войны в Афганистане и экономических проблем. Одним из важных факторов тогда явилось снижение мировых цен на нефть, из-за чего сократились валютные поступления.

Сейчас Россия проходит схожий путь. Война против Украины нуждается в огромных затратах, а украинские удары по нефтяной инфраструктуре постепенно сокращают возможности российской экономики. И даже если некоторые международные события будут влиять на цены на нефть, я не думаю, что это изменит общую тенденцию.

Поэтому все разговоры о мирном переговорном процессе с нынешней Россией я считаю бесперспективными. Трамп может сколько угодно заявлять о собственных мирных инициативах, но это не изменяет характер самого российского режима. Пока существует эта имперская система, она постарается продолжать войну.

К тому же, американский президент постоянно меняет собственную позицию. Сегодня говорит одно, завтра совсем другое, а через несколько часов может снова изменить свои заявления. Поэтому я не очень верю в последовательность его политики, особенно когда речь идет об отношениях с Путиным.

Если Трамп уже последователен в своих высказываниях, во что очень тяжело верится, потому что у него семь пятниц в неделю, то теперь он должен заявить, что Путин ему не друг. Раз мирного соглашения не будет, значит Путин ему не друг. Посмотрим, как он это сделает, потому что мы прекрасно понимаем, что этого не будет,

– заметил военный эксперт.

Но я не ожидаю, что Трамп действительно откажется от своей предыдущей риторики. Он и дальше может говорить о возможности договоренностей, личных отношениях с Путиным и перспективах завершения войны. В то же время, реальные процессы будут определяться не этими словами, а состоянием российской экономики и ситуацией на поле боя.

Встреча в Китае изменила положение Путина и Трампа

Что действительно произошло во время встречи Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина в Китае? И почему американский президент продолжает говорить о мирных договоренностях?

Я думаю, что во время встречи в Шэньчжэне произошла определенная трансформация отношений между Трампом и Путиным. Ведь те грандиозные экономические проекты, ранее обсуждавшиеся между ними, с самого начала выглядели нереалистично. Речь шла о каких-то 10 триллионах долларов, совместных бизнес-проектах, освоении Луны, полетах на Марс и даже строительстве тоннеля между Россией и Аляской.

Теперь все эти предложения фактически утратили значение. После выборов в США, которые я считаю серьезной неудачей Трампа и Республиканской партии, возможности американского президента существенно изменились. У него уже нет того политического влияния, на которое рассчитывал Путин во время предыдущих контактов.

На мой взгляд, Кремль прекрасно понимает, что реализовать масштабные экономические договоренности при нынешних обстоятельствах будет гораздо сложнее. К тому же, вокруг отдельных переговорных инициатив и возможных бизнес-контактов возникают вопросы конфликта интересов. И я предполагаю, что в ближайшее время эти вопросы могут оказаться предметом политических расследований в США.

Потому Путин уже иначе смотрит на американского президента. Он понимает, что Трамп еще около двух лет будет оставаться в Белом доме, но использовать его для достижения своих целей будет значительно сложнее. И теперь для Кремля американский президент постепенно превращается из потенциального союзника в политическое бремя.

У Путина отношение к Трампу сейчас совсем другое. Как до чемодана без ручки: нести тяжело, а выбросить пока жалко. Потому что еще два года он будет сидеть на американском троне. И сейчас Путин сам от него начнет дистанцироваться,

– считает Свитан.

Си Цзиньпин со своей стороны также продемонстрировал, какое место Россия занимает в отношениях с Китаем. Я считаю, что российский диктатор фактически показал его зависимое положение. У Пекина есть гораздо больше возможностей для влияния на Москву, чем Кремль хотел бы признавать.

Путин очутился перед непростым выбором. Либо продолжать ориентироваться на Китай и соглашаться на его условия, либо пытаться уменьшать эту зависимость, рискуя потерять важную поддержку. И я думаю, что российское руководство прекрасно отдает себе отчет в сложности такого положения.

Кремль пытался представить встречу как событие мирового масштаба, на котором три великих государства будут якобы определять новый международный порядок. Российской пропаганде очень нужна была картинка Путина рядом с Трампом и Си Цзиньпином, чтобы показать его одним из главных руководителей мира. Но конкретных результатов, подтверждающих такие претензии Москвы, я не увидел.

Они хотели нарисовать Путина как царя горы, победителя всех времен и народов, разделяющего мир между тремя участниками – Россией, Америкой и Китаем. Оказалось, во-первых, делить нечего, а во-вторых, делить некому,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Если посмотреть на военные результаты трех государств, то, по моему мнению, говорить об их абсолютном преимуществе тоже не приходится. Российская армия несет огромные потери в Украине, американские военные не достигли всех поставленных целей в противостоянии с Ираном, а Китай имеет собственный исторический опыт неудачной войны с Вьетнамом.

И теперь Путину приходится объяснять, чем завершилось событие, вокруг которого российская пропаганда создала столько ожиданий. Он получил возможности определять будущее мира вместе с двумя другими руководителями, а международное положение России осталось сложным. К тому же Китай продемонстрировал собственные приоритеты, далеко не всегда совпадающие с желаниями Москвы.

Трамп также имеет свои проблемы. Я предполагаю, что после начала работы нового состава Конгресса его администрация столкнется с серьезными вопросами деятельности президентского окружения и возможных коррупционных связей. Поэтому американскому президенту может быть уже не до масштабных проектов с Россией.

Для Украины в таких условиях я не вижу смысла чрезмерно сосредотачиваться на каждом новом заявлении Трампа. Американская администрация может продолжать создавать информационный фон вокруг переговоров, но нам следует сосредотачиваться на собственных задачах. Главным же из них остается восстановление территориальной целостности и безопасности Украины.

Сейчас оптимальный вариант для Украины – дистанцироваться от Трампа, не обращать внимания на его высказывания и риторику. Нам нужно заниматься своей работой. Основная стратегическая задача – принести мир в Европу, обеспечить безопасность Украины и восстановить суверенитет и территориальную целостность.

– объяснил Свитан.

Я убежден, что достичь этого можно только из-за дальнейшего экономического ослабления России. В первую очередь речь идет о ее нефтяной и газовой промышленности, транспортной инфраструктуре, военных предприятиях и других отраслях, обеспечивающих продолжение войны. Украинская армия уже демонстрирует, что способна проводить такие операции на больших расстояниях от государственной границы.

Украинские дроны достают в Петербург и Балтийский флот

Пока Путин размышляет о развитии искусственного интеллекта, украинские военные продолжают работать по российским объектам. Я даже иронически предполагаю, что он мог спросить у чат-бота, как уничтожить искусственный интеллект, и теперь ждет ответа. А украинская армия в это время демонстрирует возможности собственных технологий.

Сейчас мы уже работаем на расстояниях около тысячи километров. К примеру, во время последней атаки на Петербургское направление, по моей оценке, было отправлено не менее 500 беспилотников. Это очень серьезная волна средств поражения, которую нужно было организовать и скоординировать.

Часть этих дронов могла быть ударной, а остальные выполняли функции ложных целей. Их задача заключалась в том, чтобы перегрузить российскую противовоздушную оборону и заставить ее тратить дорогие зенитные ракеты. И, по моему мнению, украинским военным удалось добиться такого результата.

В Петербург летело не менее 500 беспилотников. Часть из них, возможно, несколько десятков были ударными, а все остальные сотни – это ложные цели, задача которых заключалась в перенасыщении российской ПВО на Петербургском направлении. Это удалось,

– рассказал военный эксперт.

Россияне были вынуждены использовать большое количество ракет для перехвата украинских беспилотников. Я предполагаю, что речь идет о десятках, а возможно даже сотнях зенитных ракет. При этом часть российских средств поражения могла повлечь повреждение непосредственно в жилых районах.

Теперь жители Петербурга все больше ощущают последствия войны, которую российское руководство начало против Украины. Раньше они могли воспринимать боевые действия как нечто далекое, что происходит только на украинской территории. Но дальнобойные возможности украинской армии изменяют эту ситуацию.

Петербургское направление важно не только с точки зрения демонстрации военных возможностей. Там расположены объекты, имеющие большое значение для российской экономики, в том числе портовая инфраструктура Балтийского моря. И он остается одним из важных каналов получения валютных поступлений от экспорта энергоресурсов.

Речь идет о нескольких крупных портах, включая Приморск, Высоцк и петербургские терминалы. Российская экономика в значительной степени зависит от возможности экспорта нефти и нефтепродуктов. Поэтому дальнейшие проблемы с работой балтийской портовой инфраструктуры могут нанести ей серьезный ущерб.

Параллельно украинские средства поражения получают и объекты российского Балтийского флота. Часть его кораблей базируется в Калининградском районе, а часть – неподалеку от Петербурга. Это создает для русского командования дополнительные трудности с организацией защиты военно-морских сил.

По информации, которую мы обсуждали, несколько дней назад был поражен российский ракетный корабль проекта "Буян-М" вблизи острова Готланд в районе Швеции. Также были удары по транспортным судам, которые используют для обеспечения военной логистики. Это свидетельствует о дальнейшем расширении географии украинских операций.

Этот участок русской территории постепенно берется под плотный огневой контроль дальнобойных средств поражения. Дальность, повторюсь, тысяча километров. Для нас это уже рабочий радиус,

– подчеркнул Свитан.

Поэтому на Петербургском направлении я ожидаю продолжения украинских операций. Там сосредоточена не только портовая инфраструктура, но часть российского флота и другие объекты, обеспечивающие военные и экономические возможности России.

Удары по химическим заводам лишают Россию компонентов для ракет

Еще одно важное направление украинской работы – российские предприятия химической промышленности. В частности, завод в Ефремове Тульской области уже не раз находился под ударами. Но сейчас, на мой взгляд, украинские военные значительно серьезнее взялись за объекты, связанные с производством компонентов для ракетного топлива.

Ефремовское предприятие занимается производством синтетического каучука. В то же время там производятся компоненты, которые могут использоваться для дальнейшего производства ракетного топлива. Поэтому для ослабления российского военно-промышленного комплекса важно нарушать всю соответствующую производственную цепь.

Подобный подход мы наблюдали и при ударах по Невинномысскому предприятию химической промышленности на Северном Кавказе. Оно связано с созданием аммиачной селитры, которая может употребляться для производства взрывчатых веществ. При этом, по моей оценке, было поражено не только предприятие, но и объект энергетической инфраструктуры, который обеспечивал его работу.

Аналогичную ситуацию я вижу и в Ефремове. Под удар попало предприятие и связанная с ним энергетическая инфраструктура. Это создает гораздо больше проблем для восстановления производства, чем повреждение только отдельных промышленных мощностей.

Очень грамотный подход сейчас. Уничтожается не только предприятие, которое задействовано в производстве взрывчатых веществ или компонентов для них, но и энергетические объекты, которые его питают. Это правильный подход, и он дает свои результаты,

– объяснил полковник запаса ВСУ.

Крупные промышленные предприятия нуждаются в постоянном и стабильном электроснабжении. Рядом с ними обычно есть электростанции или подстанции, обеспечивающие работу производственного оборудования. Если предприятие упускает возможность получать необходимую электроэнергию, его производственный процесс может остановиться даже тогда, когда часть оборудования остается невредимой.

С военной точки зрения такой подход, по моему мнению, позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Когда операция охватывает несколько взаимосвязанных объектов, можно добиться большего результата без необходимости организовать полностью отдельные кампании.

Я оцениваю экономию сил и средств примерно в полтора раза по сравнению с отдельным проведением подобных операций. В то же время, для россиян последствия могут быть значительно продолжительнее, ведь придется восстанавливать не только предприятие, но и систему его энергообеспечения.

Когда один удар выполняет две задачи, примерно в полтора раза меньшее количество выделенных сил и средств может обеспечить тот же результат. Поэтому новый подход украинской профессиональной армии к поражению российских энергетических объектов дает свои преимущества.

– отметил военный эксперт.

Я думаю, что в ближайшее время мы увидим примеры подобных операций. Ведь снижение производственных возможностей российского военно-промышленного комплекса оказывает непосредственное влияние на способность Кремля продолжать войну.

"Нептуны" достают в российскую авиацию за сотни километров

Что касается удара по аэродрому Мариновка, то здесь я бы прежде всего обратил внимание на украинские ракеты "Нептун". Считаю, что именно они являются одними из основных ракетных средств оперативного радиуса действия, которые использует украинская армия. И удар по Мариновке хорошо показывает, насколько расширились наши возможности.

Этот аэродром расположен примерно в 50 километрах от Волгограда, а расстояние до него составляет почти 600 километров. Россияне начали использовать более отдаленные авиабазы после того, как украинские удары заставили их отводить самолеты с более близких аэродромов. Речь идет, в частности, о районах Воронежа, Борисоглебска и других направлениях, откуда ранее активно работала российская авиация.

Теперь российские самолеты все чаще находятся на базах в районе Энгельса, Саваслейки и Мариновки. Такое перемещение должно было снизить риск их поражения украинскими средствами. Но последние операции показывают, что даже отдаленные аэродромы не могут чувствовать себя полностью защищенными.

Мариновка имеет значение еще и потому, что по моей оценке прикрывает район Волго-Донского канала. Это принципиальная транспортная инфраструктура России, соединяющая огромные речные системы. Поэтому я не исключаю, что дальнейшие украинские действия могут быть связаны и с этим направлением.

Но пока это только мое предположение. Последующие операции покажут, насколько правильно мы оцениваем намерения украинского военного командования. Вместо этого значение самого аэродрома для российской боевой авиации вполне понятно.

Российские войска используют несколько основных типов самолетов семейства Су. Это Су-30, Су-34 и Су-35, выполняющие различные задачи. Су-34 в первую очередь применяют для бомбардировок, в том числе управляемых авиабомб, а Су-35 часто обеспечивают их прикрытие и могут выполнять задачи противовоздушной обороны.

Именно поэтому для Украины важно иметь возможность поражать аэродромы, на которых базируются эти самолеты. Особенно это касается Су-34, поскольку их применение напрямую связано с интенсивностью российских ударов управляемыми авиабомбами.

На мой взгляд, для атаки по Мариновке могли использовать базовую ракету "Нептун" Р-360 с дополнительными топливными баками. Они позволяют увеличить дальность полета без принципиального изменения аэродинамической схемы ракеты. При такой оснастке она, как я оцениваю, может доставать цели примерно на расстоянии 500 – 600 километров.

Дальность до 500 – 600 км мог обеспечить "Нептун" Р-360 с конформными баками. Это дополнительные топливные баки, которые крепятся к фюзеляжу, не сильно нарушая аэродинамику и центровку ракеты. Она может работать в базовом режиме с того же берегового ракетного комплекса,

– объяснил Свитан.

Есть также удлиненная модификация "Нептуна", которую я обозначаю как Р-360Л. Ее дальность, по моей оценке, может приближаться к тысяче километров. Но пока я не вижу подтверждений ее массового применения, поэтому предполагаю, что продолжаются предсерийные испытания или подготовка к серийному производству.

Именно поэтому удар по Мариновке я связываю, прежде всего, с возможностями базового "Нептуна", оснащенного дополнительными топливными баками. В таком случае украинская ракета может использовать уже существующую пусковую инфраструктуру. Это важно для расширения количества доступных средств дальнобойного поражения.

Российская авиация тем временем продолжает нести потери. Если говорить об основных типах самолетов Су-30, Су-34 и Су-35, то, по моим оценкам, россияне изготовили примерно по 100 – 150 машин каждого из этих типов. Часть самолетов постоянно находится на техническом обслуживании, часть используется для боевых задач, а другие могут быть повреждены или выведены из строя.

Россия пытается компенсировать потери новым производством. Я оцениваю его возможности в более чем десяток самолетов в год, но считаю, что нынешние темпы украинских ударов могут превышать темпы пополнения российского авиапарка. И это создает для российского командования долгосрочную проблему.

Мы сейчас выполняем задачи по отрицательному производству российской авиации. Они производят меньше Су, чем мы их уничтожаем. Причем основное уничтожение происходит на земле – на стоянках, в укрытиях, в обрушениях, потому что в воздухе они стараются не подставляться,

– подчеркнул военный эксперт.

Россияне вынуждены учитывать и перспективу появления у Украины новых западных самолетов и ракет. В частности, речь идет о Gripen с ракетами Meteor, дальность которых может превышать 200 км. Такие возможности будут создавать дополнительные риски для российской боевой авиации вблизи фронта.

Именно поэтому российское командование все чаще размещает основные авиабазы на расстоянии примерно 500 километров и больше районов боевых действий. Это усложняет задачу украинских военных, но не делает российские самолеты недостижимыми. Удары "Нептунами" по отдаленным аэродромам демонстрируют, что украинская армия продолжает находить возможности для их поражения.

Нам еще предстоит проделать значительный объем работы, чтобы существенно снизить интенсивность применения российской авиации. В первую очередь важно ограничить возможности Су-34 наносить удары управляемыми авиабомбами по украинским позициям. И одним из способов достижения этого результата остается уничтожение соответствующих самолетов непосредственно на аэродромах.

Наземное мероприятие в Крыму возможно не ранее весны 2028 года

В медиапространстве обсуждают план, который, по сообщениям, представили Джареду Кушнеру. Как вы оцениваете такие сигналы с учетом ситуации на поле боя и возможности дальнейших украинских операций?

Я вообще не очень серьезно отношусь к военным оценкам, озвученным Кушнером и Трампом. По моему мнению, они недостаточно разбираются в военной тематике, поэтому им можно предлагать различные сценарии, в частности связанные с угрозами применения ядерного оружия. И именно вокруг таких угроз часто выстраиваются информационные сообщения.

К примеру, может появиться утверждение, что если украинские военные весной зайдут в Крым, то Россия применит ядерное оружие. Но я не считаю этот сценарий реалистичным, поскольку следующей весной непосредственного наземного мероприятия украинской армии полуострова не ожидаю.

Причина проста: перед проведением сухопутной операции по освобождению Крыма необходимо выполнить значительный объем задач на левобережье Херсонской области. Без этого полноценное наземное мероприятие на полуостров будет чрезвычайно сложно. Поэтому нужно различать начало операции по освобождению и непосредственному продвижению войск на его территорию.

Украинцы весной в Крым не зайдут по одной простой причине: чтобы зайти в Крым по земле, то есть провести сухопутную операцию, нужно сначала уволить левобережную часть Украины, Херсонскую область. А вот начало операции по освобождению Крыма весной я не исключаю,

– объяснил Свитан.

Операция по освобождению Крыма многокомпонентна, и часть соответствующих действий уже происходит. Речь идет об ударах с воздуха по российским военным объектам на полуострове, а также по инфраструктуре на оккупированной части Херсонской области. Цель этих действий, по моей оценке, состоит в постепенном ослаблении русской группировки.

Одним из важных элементов остается поражение Керченского моста. Оно создает дополнительные проблемы с снабжением российских войск в Крым. Параллельно украинская армия продолжает наносить удары по сухопутным маршрутам, которые оккупанты используют для обеспечения своей группировки.

В перспективе такие операции должны позволить перевести крымско-херсонскую группировку российских войск в состояние полного оперативного оцепления. При этом я прежде всего говорю об использовании авиационной компоненты, дальнобойных средств поражения и постепенном лишении россиян возможностей стабильно обеспечивать свои силы.

После этого можно будет переходить к непосредственным наземным операциям. Но их характер будет зависеть от того, сколь сильно удастся ослабить российское военное присутствие. В определенных обстоятельствах это может быть полноценная военная операция, а в других – гораздо проще восстановление контроля над территорией.

Я не исключаю, что уже весной 2027 могут появиться предпосылки для более активных украинских действий на левом берегу Днепра. Речь идет о районе Олешек и более широком участке вдоль левобережья, примерно от Кинбурнской косы до Васильевки. Но это не означает немедленного продвижения непосредственно в Крым.

Одним из возможных направлений дальнейшей операции я рассматриваю движение в сторону Скадовска. Для этого необходимо будет форсировать Днепр, освободить Олешки, Голую Пристань и обеспечить дальнейшее продвижение к побережью Черного моря. На мой взгляд, удерживать соответствующий участок фронта протяженностью примерно 70 – 80 километров при определенных условиях возможно.

Выход на левый берег Днепра возможен уже с весны. Но реально выполнять дальнейшую задачу по освобождению Крыма, выходя на Скадовск, можно только при поддержке авиации и ракет. Тогда содержание фронта в низовьях Днепра будет возможным,

– отметил полковник запаса ВСУ.

В то же время, главное условие таких действий – достаточное количество сил и средств, прежде всего авиации и ракетного вооружения. Я бы не хотел повторения ситуации 2023 года, когда украинская армия предпринимала наступательные действия, не имея необходимой авиационной поддержки и достаточного количества дальнобойных ракет.

Тогда Украине передали системы HIMARS, но, как я оцениваю, не обеспечили нужное количество ракет ATACMS. Поэтому возможности украинских военных оказались ограниченными. И при будущих операциях необходимо учесть этот опыт, чтобы не предпринимать масштабных действий без надлежащего обеспечения.

Если у Украины будет достаточно сил, средств и прежде всего мощная авиационная компонента, весной можно будет начинать более активное движение в направлении Крыма. Но непосредственная мера на полуостров, по моему мнению, возможна значительно позже. Перед этим нужно будет в течение длительного времени ослаблять российские войска по всему крымско-херсонскому направлению.

Сам Крым – мероприятие может быть весной, только не в следующем году, а в 2028-м. Это год-полтора нам только с помощью авиационной компоненты нужно зачищать российское военное присутствие в крымско-херсонской группировке, а затем заходить со стороны Херсонской области в Крым. Это полтора-два года, отнюдь не этой весной,

– спрогнозировал Свитан.

Поэтому когда сейчас раздаются заявления о возможном украинском наступлении непосредственно на Крым уже следующей весной, я не воспринимаю их как реалистичный военный прогноз. Операция по освобождению полуострова может продолжаться уже сейчас в форме дальнобойных ударов, а в следующем году перейти на новые этапы. Но наземное мероприятие будет зависеть от результатов предварительных действий, возможностей украинской авиации и обеспечения войск необходимым вооружением.

Рассвет назвал возможные сроки освобождения Крыма: смотрите видео