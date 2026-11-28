Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по російських військових, промислових та енергетичних об'єктах. Водночас на тлі нових заяв Дональда Трампа про мирні домовленості з Кремлем постає питання, як подальше послаблення російської армії може вплинути на перспективи звільнення окупованих територій.

Adv

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан в ефірі 24 Каналу пояснив, чому не вірить у можливість мирного договору з нинішньою Росією та як оцінює результати зустрічі Трампа, Путіна й Сі Цзіньпіна в Китаї. Він також розповів про удари по російській авіації, підприємствах військово-промислового комплексу та назвав можливі терміни наземної операції зі звільнення Криму.

популярні відео

Мирний договір із нинішньою Росією неможливий

Трамп заявив, що назвав Путіна другом лише заради мирної угоди, хоча міг сказати протилежне. Чи вірите ви в можливість такого договору з Росією?

Реклама

Жодного мирного договору з Російською Федерацією не буде. Я взагалі не бачу можливості укласти таку угоду з Росією в її нинішньому вигляді, адже поки вона існує як імперія, що намагається розширюватися, війна не припиниться. Уся ця система побудована на захопленні нових територій, і саме тому Росія розпочала війну проти України.

На мою думку, припинення війни безпосередньо пов'язане з подальшим економічним виснаженням Російської Федерації. Йдеться насамперед про знищення її нафтогазової галузі, скорочення доходів від експорту енергоресурсів та поступове позбавлення економічної основи, яка дозволяє Кремлю продовжувати агресію. І цей процес уже відбувається.

Будь-яка імперія живе, поки розширюється. Тому що швидше ми зупинимо це розширення, довівши ситуацію до саморозпуску через знищення російських нафтових, нафтогазових та економічних ресурсів, то швидше війна зупиниться– пояснив Світан.

Реклама

Я переконаний, що після завершення війни Російська Федерація в її нинішньому вигляді припинить існування. І тоді просто не буде з ким підписувати мирний договір. Це приблизно така сама ситуація, як із Радянським Союзом: сьогодні афганцям уже немає з ким укладати мирну угоду за результатами тієї війни, оскільки СРСР більше не існує.

Коли в Москві ухвалили рішення напасти на Україну, російське керівництво фактично визначило майбутнє власної держави. Я бачу тут повторення історії Радянського Союзу, який до свого розпаду пройшов через війну в Афганістані та економічні проблеми. Одним із важливих чинників тоді стало зниження світових цін на нафту, через що скоротилися валютні надходження.

Зараз Росія проходить схожий шлях. Війна проти України потребує величезних витрат, а українські удари по нафтовій інфраструктурі поступово скорочують можливості російської економіки. І навіть якщо окремі міжнародні події впливатимуть на ціни на нафту, я не думаю, що це змінить загальну тенденцію.

Реклама

Тому всі розмови про мирний переговорний процес із нинішньою Росією я вважаю безперспективними. Трамп може скільки завгодно заявляти про власні мирні ініціативи, але це не змінює характеру самого російського режиму. Допоки існує ця імперська система, вона намагатиметься продовжувати війну.

До того ж американський президент постійно змінює власну позицію. Сьогодні говорить одне, завтра зовсім інше, а через кілька годин може знову змінити свої заяви. Тому я не дуже вірю в послідовність його політики, особливо коли йдеться про відносини з Путіним.

Якщо Трамп уже послідовний у своїх висловлюваннях, у що дуже важко віриться, тому що в нього сім п'ятниць на тиждень, то тепер він повинен заявити, що Путін йому не друг. Раз мирної угоди не буде, значить, Путін йому не друг. Подивимося, як він це зробить, тому що ми прекрасно розуміємо, що цього не буде– зауважив військовий експерт.

Реклама

Але я не очікую, що Трамп справді відмовиться від своєї попередньої риторики. Він і далі може говорити про можливість домовленостей, особисті стосунки з Путіним та перспективи завершення війни. Водночас реальні процеси визначатимуться не цими словами, а станом російської економіки та ситуацією на полі бою.

Зустріч у Китаї змінила становище Путіна й Трампа

Що насправді відбулося під час зустрічі Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї? І чому американський президент продовжує говорити про мирні домовленості?

Я думаю, що під час зустрічі в Шеньчжені відбулася певна трансформація відносин між Трампом і Путіним. Адже ті грандіозні економічні проєкти, які раніше обговорювалися між ними, від самого початку виглядали нереалістично. Йшлося про якісь 10 трильйонів доларів, спільні бізнес-проєкти, освоєння Місяця, польоти на Марс і навіть будівництво тунелю між Росією та Аляскою.

Реклама

Тепер усі ці пропозиції фактично втратили значення. Після виборів у США, які я оцінюю як серйозну невдачу Трампа та Республіканської партії, можливості американського президента суттєво змінилися. Він уже не має того політичного впливу, на який розраховував Путін під час попередніх контактів.

На мою думку, Кремль прекрасно розуміє, що реалізувати масштабні економічні домовленості за нинішніх обставин буде набагато складніше. До того ж навколо окремих переговорних ініціатив та можливих бізнес-контактів виникають запитання щодо конфлікту інтересів. І я припускаю, що найближчим часом ці питання можуть стати предметом політичних розслідувань у США.

Тому Путін уже інакше дивиться на американського президента. Він розуміє, що Трамп ще приблизно два роки залишатиметься в Білому домі, але використати його для досягнення своїх цілей буде значно складніше. І тепер для Кремля американський президент поступово перетворюється з потенційного союзника на політичний тягар.

Реклама

У Путіна ставлення до Трампа зараз зовсім інше. Як до валізи без ручки: нести важко, а викинути поки шкода. Тому що ще два роки він усе-таки сидітиме на американському троні. І зараз Путін сам від нього почне дистанціюватися– вважає Світан.

Сі Цзіньпін, зі свого боку, також продемонстрував, яке місце Росія займає у відносинах із Китаєм. Я вважаю, що російському диктатору фактично показали його залежне становище. Пекін має набагато більше можливостей для впливу на Москву, ніж Кремль хотів би визнавати.

Путін опинився перед непростим вибором. Або продовжувати орієнтуватися на Китай та погоджуватися на його умови, або намагатися зменшувати цю залежність, ризикуючи втратити важливу підтримку. І я думаю, що російське керівництво прекрасно усвідомлює складність такого становища.

Кремль намагався представити зустріч як подію світового масштабу, на якій три великі держави нібито визначатимуть новий міжнародний порядок. Російській пропаганді дуже потрібна була картинка Путіна поруч із Трампом та Сі Цзіньпіном, щоб показати його одним із головних керівників світу. Але конкретних результатів, які підтверджували б такі претензії Москви, я не побачив.

Реклама

Вони хотіли намалювати Путіна як царя гори, переможця всіх часів і народів, який ділить світ між трьома учасниками – Росією, Америкою та Китаєм. Виявилося, по-перше, ділити нічого, а по-друге, ділити нікому– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Якщо подивитися на військові результати трьох держав, то, на мою думку, говорити про їхню абсолютну перевагу також не доводиться. Російська армія зазнає величезних втрат в Україні, американські військові не досягли всіх поставлених цілей у протистоянні з Іраном, а Китай має власний історичний досвід невдалої війни з В'єтнамом.

І тепер Путіну доводиться пояснювати, чим завершилася подія, навколо якої російська пропаганда створила стільки очікувань. Він не отримав можливості визначати майбутнє світу разом із двома іншими керівниками, а міжнародне становище Росії залишилося складним. До того ж Китай продемонстрував власні пріоритети, які далеко не завжди збігаються з бажаннями Москви.

Трамп також має власні проблеми. Я припускаю, що після початку роботи нового складу Конгресу його адміністрація зіткнеться із серйозними запитаннями щодо діяльності президентського оточення та можливих корупційних зв'язків. Через це американському президенту може бути вже не до масштабних проєктів із Росією.

Для України за таких умов я не бачу сенсу надмірно зосереджуватися на кожній новій заяві Трампа. Американська адміністрація може продовжувати створювати інформаційне тло навколо переговорів, але нам потрібно зосереджуватися на власних завданнях. А головним із них залишається відновлення територіальної цілісності та безпеки України.

Зараз оптимальний варіант для України – дистанціюватися від Трампа, не звертати уваги на його висловлювання та риторику. Нам потрібно займатися своєю роботою. Основне стратегічне завдання – принести мир у Європу, забезпечити безпеку Україні та відновити суверенітет і територіальну цілісність– пояснив Світан.

Я переконаний, що досягти цього можна лише через подальше економічне послаблення Росії. Насамперед ідеться про її нафтову та газову промисловість, транспортну інфраструктуру, військові підприємства й інші галузі, які забезпечують продовження війни. Українська армія вже демонструє, що здатна проводити такі операції на значних відстанях від державного кордону.

Українські дрони дістають до Петербурга й Балтійського флоту

Поки Путін розмірковує про розвиток штучного інтелекту, українські військові продовжують працювати по російських об'єктах. Я навіть іронічно припускаю, що він міг запитати в чат-бота, як знищити штучний інтелект, і тепер чекає на відповідь. А українська армія тим часом демонструє можливості власних технологій.

Зараз ми вже працюємо на відстанях приблизно до тисячі кілометрів. Наприклад, під час останньої атаки на Петербурзький напрямок, за моєю оцінкою, було відправлено щонайменше 500 безпілотників. Це дуже серйозна хвиля засобів ураження, яку необхідно було організувати й скоординувати.

Частина цих дронів могла бути ударною, а решта виконували функції хибних цілей. Їхнє завдання полягало в тому, щоб перевантажити російську протиповітряну оборону та змусити її витрачати дорогі зенітні ракети. І, на мою думку, українським військовим вдалося досягти такого результату.

На Петербург летіло щонайменше 500 безпілотників. Частина з них, можливо, кілька десятків, були ударними, а всі інші сотні – це хибні цілі, завдання яких полягало в перенасиченні російської ППО на Петербурзькому напрямку. Це вдалося– розповів військовий експерт.

Росіяни були змушені використовувати значну кількість ракет для перехоплення українських безпілотників. Я припускаю, що йдеться про десятки, а можливо, навіть сотні зенітних ракет. При цьому частина російських засобів ураження могла спричинити пошкодження безпосередньо в житлових районах.

Тепер мешканці Петербурга дедалі більше відчуватимуть наслідки війни, яку російське керівництво розпочало проти України. Раніше вони могли сприймати бойові дії як щось далеке, що відбувається лише на українській території. Але далекобійні можливості української армії змінюють цю ситуацію.

Петербурзький напрямок важливий не лише з погляду демонстрації військових можливостей. Там розташовані об'єкти, які мають велике значення для російської економіки, зокрема портова інфраструктура Балтійського моря. І вона залишається одним із важливих каналів отримання валютних надходжень від експорту енергоресурсів.

Йдеться про кілька великих портів, зокрема Приморськ, Висоцьк та петербурзькі термінали. Російська економіка значною мірою залежить від можливості експортувати нафту й нафтопродукти. Тому подальші проблеми з роботою балтійської портової інфраструктури можуть завдати їй серйозної шкоди.

Паралельно українські засоби ураження дістають і до об'єктів російського Балтійського флоту. Частина його кораблів базується в районі Калінінграда, а частина – неподалік Петербурга. Це створює для російського командування додаткові проблеми з організацією захисту військово-морських сил.

За інформацією, яку ми обговорювали, кілька днів тому було уражено російський ракетний корабель проєкту "Буян-М" поблизу острова Готланд у районі Швеції. Також були удари по транспортних суднах, які росіяни використовують для забезпечення військової логістики. Це свідчить про подальше розширення географії українських операцій.

Ця ділянка російської території поступово береться під щільний вогневий контроль далекобійних засобів ураження. Дальність, повторюся, тисяча кілометрів. Для нас це вже робочий радіус– наголосив Світан.

Тому на Петербурзькому напрямку я очікую продовження українських операцій. Там зосереджена не лише портова інфраструктура, а й частина російського флоту та інші об'єкти, які забезпечують військові й економічні можливості Росії.

Удари по хімічних заводах позбавляють Росію компонентів для ракет

Ще один важливий напрямок української роботи – російські підприємства хімічної промисловості. Зокрема, завод у Єфремові Тульської області вже неодноразово перебував під ударами. Але зараз, на мою думку, українські військові значно серйозніше взялися за об'єкти, пов'язані з виробництвом компонентів для ракетного палива.

Єфремовське підприємство займається виробництвом синтетичного каучуку. Водночас там виготовляють компоненти, які можуть використовуватися для подальшого виробництва ракетного палива. Тому для послаблення російського військово-промислового комплексу важливо порушувати весь відповідний виробничий ланцюг.

Подібний підхід ми спостерігали й під час ударів по Невинномиському підприємству хімічної промисловості на Північному Кавказі. Воно пов'язане з виробництвом аміачної селітри, яка може використовуватися для виготовлення вибухових речовин. При цьому, за моєю оцінкою, було уражено не лише саме підприємство, а й об'єкт енергетичної інфраструктури, який забезпечував його роботу.

Аналогічну ситуацію я бачу й у Єфремові. Під удар потрапило підприємство та пов'язана з ним енергетична інфраструктура. Це створює значно більше проблем для відновлення виробництва, ніж пошкодження лише окремих промислових потужностей.

Дуже грамотний підхід зараз. Знищується не лише підприємство, яке задіяне у виробництві вибухових речовин або компонентів для них, а ще й енергетичні об'єкти, які його живлять. Це правильний підхід, і він дає свої результати– пояснив полковник запасу ЗСУ.

Великі промислові підприємства потребують постійного й стабільного електропостачання. Поруч із ними зазвичай є електростанції або підстанції, які забезпечують роботу виробничого обладнання. Якщо підприємство втрачає можливість отримувати необхідну електроенергію, його виробничий процес може зупинитися навіть тоді, коли частина обладнання залишається неушкодженою.

З військового погляду такий підхід, на мою думку, дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси. Коли операція охоплює кілька взаємопов'язаних об'єктів, можна досягти більшого результату без необхідності організовувати повністю окремі кампанії.

Я оцінюю економію сил і засобів приблизно в півтора раза порівняно з окремим проведенням подібних операцій. Водночас для росіян наслідки можуть бути значно тривалішими, адже доведеться відновлювати не лише підприємство, а й систему його енергозабезпечення.

Коли один удар виконує два завдання, приблизно в півтора раза менша кількість виділених сил і засобів може забезпечити той самий результат. Тому новий підхід української професійної армії до ураження російських енергетичних об'єктів дає свої переваги– зазначив військовий експерт.

Я думаю, що найближчим часом ми ще побачимо приклади подібних операцій. Адже зниження виробничих можливостей російського військово-промислового комплексу безпосередньо впливає на здатність Кремля продовжувати війну.

"Нептуни" дістають до російської авіації за сотні кілометрів

Що стосується удару по аеродрому Маринівка, то тут я насамперед звернув би увагу на українські ракети "Нептун". Вважаю, що саме вони зараз є одними з основних ракетних засобів оперативного радіуса дії, які використовує українська армія. І удар по Маринівці добре демонструє, наскільки розширилися наші можливості.

Цей аеродром розташований приблизно за 50 кілометрів від Волгограда, а відстань до нього становить майже 600 кілометрів. Росіяни почали використовувати віддаленіші авіабази після того, як українські удари змусили їх відводити літаки з ближчих аеродромів. Йдеться, зокрема, про райони Воронежа, Борисоглєбська та інші напрямки, звідки раніше активно працювала російська авіація.

Тепер російські літаки дедалі частіше перебувають на базах у районі Енгельса, Саваслейки й Маринівки. Таке переміщення повинно було зменшити ризик їхнього ураження українськими засобами. Але останні операції показують, що навіть віддалені аеродроми не можуть почуватися повністю захищеними.

Маринівка має значення ще й тому, що, за моєю оцінкою, прикриває район Волго-Донського каналу. Це важлива транспортна інфраструктура Росії, яка з'єднує великі річкові системи. Тому я не виключаю, що подальші українські дії можуть бути пов'язані і з цим напрямком.

Але поки це лише моє припущення. Подальші операції покажуть, наскільки правильно ми оцінюємо наміри українського військового командування. Натомість значення самого аеродрому для російської бойової авіації цілком зрозуміле.

Російські війська використовують кілька основних типів літаків сімейства Су. Це Су-30, Су-34 та Су-35, які виконують різні завдання. Су-34 насамперед застосовують для бомбардувань, зокрема керованими авіабомбами, а Су-35 часто забезпечують їхнє прикриття й можуть виконувати завдання протиповітряної оборони.

Саме тому для України важливо мати можливість уражати аеродроми, на яких базуються ці літаки. Особливо це стосується Су-34, оскільки їхнє застосування безпосередньо пов'язане з інтенсивністю російських ударів керованими авіабомбами.

На мою думку, для атаки по Маринівці могли використовувати базову ракету "Нептун" Р-360 із додатковими паливними баками. Вони дозволяють збільшити дальність польоту без принципової зміни аеродинамічної схеми ракети. За такого оснащення вона, як я оцінюю, може діставати цілі приблизно на відстані 500 – 600 кілометрів.

Дальність до 500 – 600 кілометрів міг забезпечити "Нептун" Р-360 із конформними баками. Це додаткові паливні баки, які кріпляться до фюзеляжу, не дуже сильно порушуючи аеродинаміку та центрування ракети. Вона може працювати у базовому режимі з того самого берегового ракетного комплексу– пояснив Світан.

Є також подовжена модифікація "Нептуна", яку я позначаю як Р-360Л. Її дальність, за моєю оцінкою, може наближатися до тисячі кілометрів. Але поки я не бачу підтверджень її масового застосування, тому припускаю, що тривають передсерійні випробування або підготовка до серійного виробництва.

Саме тому удар по Маринівці я пов'язую насамперед із можливостями базового "Нептуна", оснащеного додатковими паливними баками. У такому разі українська ракета може використовувати вже наявну пускову інфраструктуру. Це важливо для розширення кількості доступних засобів далекобійного ураження.

Російська авіація тим часом продовжує зазнавати втрат. Якщо говорити про основні типи літаків Су-30, Су-34 та Су-35, то, за моїми оцінками, росіяни виготовили приблизно по 100 – 150 машин кожного з цих типів. Частина літаків постійно перебуває на технічному обслуговуванні, частина використовується для бойових завдань, а інші можуть бути пошкоджені або виведені з ладу.

Росія намагається компенсувати втрати новим виробництвом. Я оцінюю його можливості більш ніж у десяток літаків на рік, але вважаю, що нинішні темпи українських ударів можуть перевищувати темпи поповнення російського авіапарку. І це вже створює для російського командування довгострокову проблему.

Ми зараз виконуємо завдання з негативного виробництва російської авіації. Вони виробляють менше Су, ніж ми їх знищуємо. Причому основне знищення відбувається на землі – на стоянках, в укриттях, в обвалуваннях, тому що в повітрі вони намагаються не підставлятися– наголосив військовий експерт.

Росіяни змушені враховувати й перспективу появи в України нових західних літаків і ракет. Зокрема, йдеться про Gripen із ракетами Meteor, дальність яких може перевищувати 200 кілометрів. Такі можливості створюватимуть додаткові ризики для російської бойової авіації поблизу фронту.

Саме тому російське командування дедалі частіше розміщує основні авіабази на відстані приблизно 500 кілометрів і більше від районів бойових дій. Це ускладнює завдання українських військових, але не робить російські літаки недосяжними. Удари "Нептунами" по віддалених аеродромах демонструють, що українська армія продовжує знаходити можливості для їхнього ураження.

Нам ще необхідно виконати значний обсяг роботи, щоб суттєво знизити інтенсивність застосування російської авіації. Насамперед важливо обмежити можливості Су-34 завдавати ударів керованими авіабомбами по українських позиціях. І одним зі способів досягнення цього результату залишається знищення відповідних літаків безпосередньо на аеродромах.

Наземний захід у Крим можливий не раніше весни 2028 року

У медіапросторі обговорюють план, який, за повідомленнями, представили Джареду Кушнеру. Як ви оцінюєте такі сигнали з огляду на ситуацію на полі бою та можливість подальших українських операцій?

Я взагалі не дуже серйозно ставлюся до військових оцінок, які озвучують Кушнер і Трамп. На мою думку, вони недостатньо розуміються на військовій тематиці, тому їм можна пропонувати різноманітні сценарії, зокрема пов'язані з погрозами застосування ядерної зброї. І саме навколо таких погроз часто вибудовуються інформаційні повідомлення.

Наприклад, може з'явитися твердження, що якщо українські військові навесні зайдуть до Криму, то Росія застосує ядерну зброю. Але я не вважаю цей сценарій реалістичним, оскільки наступної весни безпосереднього наземного заходу української армії на півострів не очікую.

Причина проста: перед проведенням сухопутної операції зі звільнення Криму необхідно виконати значний обсяг завдань на лівобережжі Херсонської області. Без цього повноцінний наземний захід на півострів буде надзвичайно складним. Тому потрібно розрізняти початок операції зі звільнення Криму та безпосереднє просування військ на його територію.

Українці навесні в Крим не зайдуть з однієї простої причини: щоб зайти в Крим по землі, тобто провести сухопутну операцію, потрібно спочатку звільнити лівобережну частину України, Херсонську область. А ось початок операції зі звільнення Криму навесні я не виключаю– пояснив Світан.

Операція зі звільнення Криму є багатокомпонентною, і частина відповідних дій уже відбувається. Йдеться про удари з повітря по російських військових об'єктах на півострові, а також по інфраструктурі на окупованій частині Херсонської області. Мета цих дій, за моєю оцінкою, полягає в поступовому послабленні російського угруповання.

Одним із важливих елементів залишається ураження Керченського мосту. Воно створює додаткові проблеми з постачанням російських військ до Криму. Паралельно українська армія продовжує завдавати ударів по сухопутних маршрутах, які окупанти використовують для забезпечення свого угруповання.

У перспективі такі операції повинні дозволити перевести кримсько-херсонське угруповання російських військ у стан повного оперативного оточення. При цьому я насамперед говорю про використання авіаційної компоненти, далекобійних засобів ураження та поступове позбавлення росіян можливостей стабільно забезпечувати свої сили.

Уже після цього можна буде переходити до безпосередніх наземних операцій. Але їхній характер залежатиме від того, наскільки сильно вдасться послабити російську військову присутність. За певних обставин це може бути повноцінна військова операція, а за інших – значно простіше відновлення контролю над територією.

Я не виключаю, що вже навесні 2027 року можуть з'явитися передумови для активніших українських дій на лівому березі Дніпра. Йдеться про район Олешок і ширшу ділянку вздовж лівобережжя, приблизно від Кінбурнської коси до Василівки. Але це не означатиме негайного просування безпосередньо до Криму.

Одним із можливих напрямків подальшої операції я розглядаю рух у бік Скадовська. Для цього необхідно буде форсувати Дніпро, звільнити Олешки, Голу Пристань та забезпечити подальше просування до узбережжя Чорного моря. На мою думку, утримувати відповідну ділянку фронту протяжністю приблизно 70 – 80 кілометрів за певних умов можливо.

Вихід на лівий берег Дніпра можливий уже десь із весни. Але реально виконувати подальше завдання зі звільнення Криму, виходячи на Скадовськ, можна лише за підтримки авіації та ракет. Тоді утримання фронту в пониззі Дніпра буде можливим– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Водночас головна умова таких дій – достатня кількість сил і засобів, насамперед авіації та ракетного озброєння. Я не хотів би повторення ситуації 2023 року, коли українська армія розпочинала наступальні дії, не маючи необхідної авіаційної підтримки й достатньої кількості далекобійних ракет.

Тоді Україні передали системи HIMARS, але, як я оцінюю, не забезпечили потрібної кількості ракет ATACMS. Через це можливості українських військових виявилися обмеженими. І під час майбутніх операцій необхідно врахувати цей досвід, щоб не починати масштабні дії без належного забезпечення.

Якщо Україна матиме достатньо сил, засобів і насамперед потужну авіаційну компоненту, навесні можна буде розпочинати активніший рух у напрямку Криму. Але безпосередній захід на півострів, на мою думку, можливий значно пізніше. Перед цим потрібно буде протягом тривалого часу послаблювати російські війська на всьому кримсько-херсонському напрямку.

Сам Крим – захід може бути навесні, тільки не наступного року, а аж 2028-го. Це рік-півтора нам лише за допомогою авіаційної компоненти потрібно зачищати російську військову присутність у кримсько-херсонському угрупованні, а потім заходити з боку Херсонської області в Крим. Це півтора-два роки, аж ніяк не цієї весни– спрогнозував Світан.

Тому, коли зараз лунають заяви про можливий український наступ безпосередньо на Крим уже наступної весни, я не сприймаю їх як реалістичний військовий прогноз. Операція зі звільнення півострова може тривати вже зараз у формі далекобійних ударів, а наступного року перейти до нових етапів. Але наземний захід залежатиме від результатів попередніх дій, можливостей української авіації та забезпечення військ необхідним озброєнням.

Світан назвав можливі терміни звільнення Криму: дивіться відео