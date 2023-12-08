Без освобождения Крыма Украина никогда не будет в безопасности: почему это кратчайший путь к победе

Украина почти два года противостоит полномасштабной российской агрессии. И единственный быстрый способ одолеть врага – освободить из-под оккупации Крым. Если же согласиться на какой-нибудь "мир" с Путиным, то он мобилизуется и вернется.

Как отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, Россия согласилась на 20 перемирий в Украине. Правда, она их немедленно нарушала. Следовательно, в ближайшие месяцы Путин может предложить подобное соглашение. А его цель – дать российским войскам отдохнуть и возобновить боевые действия.

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Необходимы смелые решения Запада

В издании заметили, что в 2022 году Украине удалось добиться значительных побед. Наше государство освободило почти половину территорий, захваченных врагом с самого начала полномасштабного вторжения.

Что касается наступательных операций Украины в 2023 году, то они были менее успешными, чем ожидалось. В основном это связано с тем, что США медлили с предоставлением Киеву ключевых видов вооружения. Речь идет об ATACMS и DPICM. Следовательно, Россия смогла выиграть для себя драгоценное время, чтобы окопаться.

Теперь Запад должен рассмотреть более смелые и более креативные варианты поддержки Украины. Партнеры должны сосредоточить свои усилия на приближении Украины к победе. В частности, следует уделить особое внимание полуострову Крым. Его генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес назвал "решающей местностью войны".

Следует понимать, что без освобождения Крыма наше государство никогда не будет в безопасности. Ведь оккупированная территория – ключевой плацдарм и база поставок для российских операций на Юге Украины. Соответственно, наше государство должно лишить Россию свободы действовать с полуострова Крым.

США должны обеспечить успех

Обозреватели отмечают, что у Украины есть политическая воля и креативность, чтобы масштабная кампания в Крыму началась. В то же время необходимо, чтобы США обеспечили ее успех. Предполагают, что крымская кампания будет состоять из трех этапов.

Первый – изоляция полуострова. Для этого Запад должен дать оружие, которое или уничтожит, или выведет из строя Керченский мост.

Второй этап – выведение из строя военно-морских и военно-воздушных баз полуострова. Для этого требуются срочные и массовые поставки ПТРК, включая варианты с унитарной боеголовкой и 190-миллиметровой кассетной бомбой. А еще Вашингтон должен убедить Берлин предоставить ракету TAURUS.

Третий этап – нанесение ударов по ключевым объектам на территории России. Речь идет о том, что российские военные, вытесняемые из Крыма, не должны чувствовать себя в безопасности по другую сторону границы, где будут иметь возможность перегруппироваться. СМИ пишут, что Вашингтон для этого должен помочь Украине разрабатывать собственное оружие, которым наше государство будет бить по военно-морским и военно-воздушным базам в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах, расположенных по ту сторону от Крыма или на границе с Украиной.

Обозреватели отмечают, что политики из США должны признать, что кратчайший и прямой путь к победе для Украины пролегает именно через Крым. Следовательно, наше государство должно быть вооружено, обучено и оснащено с учетом кампании за полуостров. Поскольку вторжение России началось с захвата Крыма, то освобождением полуострова вторжение должно завершиться.