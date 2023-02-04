Может ли Украина использовать ракеты GLSDB для освобождения Крыма: позиция Пентагона

Соединенные Штаты впервые отправят Украине ракеты GLSDB. Это наземные бомбы малого диаметра с дальностью полета 150 километров.

В Пентагоне уже прокомментировали возможное использование этих ракет для освобождения временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает 24 Канал.

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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге подчеркнул, что Украина сама решает, какие именно операции проводить для освобождения своих территорий.

Он также отметил, что ракеты GLSDB малого диаметра наземного базирования. Это дает им возможность большего радиуса действия – способность вести огонь на большом расстоянии. Такое вооружение, по словам Райдера, позволит украинской армии совершить операции как по защите страны, так и по возвращению временно оккупированных Россией территорий.

Когда дело доходит до украинских планов операций, очевидно, что это их решение. Я не собираюсь говорить или делать предположения о возможных предстоящих операциях, но опять же, все это время мы работали с ними, чтобы предоставить им возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя,

– подчеркнул Райдер.

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Что известно о ракетах GLSDB