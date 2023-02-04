Может ли Украина использовать ракеты GLSDB для освобождения Крыма: позиция Пентагона
Источник:Министерство обороны США
Соединенные Штаты впервые отправят Украине ракеты GLSDB. Это наземные бомбы малого диаметра с дальностью полета 150 километров.
В Пентагоне уже прокомментировали возможное использование этих ракет для освобождения временно оккупированного Крыма. Об этом сообщает 24 Канал.
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Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге подчеркнул, что Украина сама решает, какие именно операции проводить для освобождения своих территорий.
Он также отметил, что ракеты GLSDB малого диаметра наземного базирования. Это дает им возможность большего радиуса действия – способность вести огонь на большом расстоянии. Такое вооружение, по словам Райдера, позволит украинской армии совершить операции как по защите страны, так и по возвращению временно оккупированных Россией территорий.
Когда дело доходит до украинских планов операций, очевидно, что это их решение. Я не собираюсь говорить или делать предположения о возможных предстоящих операциях, но опять же, все это время мы работали с ними, чтобы предоставить им возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя,
– подчеркнул Райдер.
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Что известно о ракетах GLSDB
- GLSDB может запускаться с ракетных установок, таких как система HIMARS, уже имеющихся в Украине.
- Она оснащена крыльями, позволяющими лететь к цели, и ракетным двигателем, предоставляющим дополнительную дальность полета. Это позволяет точно наводить бомбу на цель, как при запуске из самолета, без риска для военных и с меньшими затратами.
- Также GLSDB имеет усовершенствованные системы слежения, которые делают ее более точной.
- Заявленная точность – до ширины автомобильной шины.