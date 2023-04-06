Защищать украденное – это странно, – Подоляк сказал, почему Россия не будет держаться в Крыму

В российских оккупантов не будет желания держаться за Крым до последнего. Как только Вооруженные Силы подойдут к административному пределу с полуостровом, захватчики поймут, что им нужно бежать.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, в начале операции по освобождению Крыма россияне, возможно, что-то и попытаются сделать. Но ситуация будет развиваться не в их пользу.

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Даже союзники оккупантов не признают Крым российским

Не стоит забывать, что в вопросе оккупации Крыма Россию не поддерживают даже ее союзники. К примеру, посол КНР в ЕС Фу Цун ясно заявил, что Китай не признает аннексию украинских территорий.

Сюда следует добавить проблемы российской армии с логистикой и отчасти с вооружением. Кроме того, возвращение украинского войска к админгранице с Крымом будет еще одним поражением России.

В итоге у них плохое моральное состояние, изоляция и абсолютное осуждение мирового сообщества. На этом фоне после ряда военных поражений на территории Украины мне кажется, что будет сложно удержать Крым. Один вопрос – ради чего?

– отметил Подоляк.

Мир четко демонстрирует, что Россия в таких видах представляет угрозу современному мировому порядку. Поэтому идея по освобождению части оккупированных территорий и отдельное обсуждение Крыма неправильна.

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Она поможет вложить ресурсы в консервацию действующего режима, после чего там вырастут реваншистские настроения. Как результат – вечная война с "горячими" и "холодными фазами" с попытками России расшатать ситуацию в Украине и других государствах.

Именно поэтому у нас есть четкая позиция международного сообщества и Украины: нельзя давать Крым России. И россияне понимают, что имущество, которое они украли у украинцев, украдено. И защищать украденное – выглядит странно. Мне кажется, у них не будет желания держаться за Крым до последнего. Это только в кино они рассказывают, что держатся до последнего,

– подчеркнул Подоляк.

Украина обязательно освободит Крым от оккупантов