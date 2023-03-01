География не способствует: ветеран ВМС спрогнозировал сценарий освобождения Крыма

Для освобождения Крыма следует выполнить ряд важных предпосылок. Следует помнить, что это будет достаточно сложная операция из-за географического положения полуострова. Однако в Генштабе все прекрасно понимают и точно над этим работают.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель начальника Военно-морских сил ВСУ Украины (в 2004 – 2020 годах) Андрей Рыженко. По его словам, предпосылки для освобождения Крыма появятся тогда, когда Вооруженные Силы выбьют оккупантов из левобережья Херсонщины и выйдут на Приазовье.

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После такой операции у россиян не будет возможности использовать наземный "коридор" в Крым. У них останется путь через мост, который сейчас ремонтируют.

Выход на побережье Азовского моря и обновление контроля над всей Херсонской областью. А уже дальнейшие действия будут решать в Генштабе,

– отметил Рыженко.

Как ВСУ будут освобождать Крым

По мнению Рыженко, перед освобождением чрезвычайно важно нейтрализовать аэродромы на полуострове, откуда россияне могут наносить удары. Обо всех этих локациях украинские военные знают. На многих уже были "хлопки" с начала лета 2022 года.

Не стоит забывать и о местах базирования кораблей и подводных лодок. Хотя примерно месяц назад оккупанты рассредоточили их по многим портам на полуострове.

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Для освобождения Крыма также важно нарастить возможности Военно-морских сил для действия в ближней морской зоне на 100 морских миль. Здесь нужно проводить противодиверсионные мероприятия и самим обеспечивать высадку собственных мобильных групп.

Географически это сложная задача. Исторически, когда происходили военные действия вокруг Крыма, именно география препятствовала ведению таких действий, которые нас ожидают. Но думаю, что Генштаб учтет все наши сильные стороны и максимально использует все слабые стороны противника.

– заметил Рыженко.

Как Украина может освободить Крым

Офицер армии США в отставке Бен Ходжес опубликовал план, как можно существенно ослабить российских захватчиков во время операции по освобождению Крыма. Речь идет об ударах по железнодорожным сообщениям, аэродромам и т.д.

Военный эксперт Петр Черник считает, что для деоккупации Крыма Вооруженные Силы нуждаются в еще двух видах вооружения. Это – дальнобойные ракеты и мощная авиация.