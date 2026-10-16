Крым могут не освобождать штурмом: Жорин объяснил, как Россия может сама уйти с полуострова

Освобождение Крыма не обязательно должно происходить в результате масштабной военной операции на полуострове. При определенных обстоятельствах Россия может утратить контроль над ним без прямого штурма, однако для этого Украине еще предстоит проделать значительную работу на других участках фронта.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса, подполковник ВСУ Максим Жорин в эксклюзивном интервью для 24 Канала объяснил, реально ли вернуть все оккупированные территории военным путем и при каких условиях Россия может сама уйти из Крыма.

Придется ли Украине штурмовать Крым?

По словам Максима Жорина, Украина должна стремиться к возвращению всех своих территорий в пределах международно признанных границ. В то же время военный призывает реалистично оценивать нынешние возможности и не жертвовать всем ради быстрого достижения этой цели.

Мы должны жить с мыслью о возвращении абсолютно всех территорий,

– подчеркнул Жорин.

Первоочередная задача Украины сейчас – остановить Россию и создать условия для переговоров на приемлемых для Киева условиях. Возвращение оккупированных территорий требует постепенных действий и долгосрочного планирования.

Полное интервью с Максимом Жориным: смотрите видео

Как Россия может сама уйти с полуострова?

Жорин считает, что для деоккупации Крыма не обязательно проводить непосредственную военную операцию на самом полуострове. Вместо этого Украина может создать условия, при которых российские войска будут вынуждены покинуть его.

Если у нас все будет хорошо на других участках фронта, можно создать условия, при которых россияне, как уже бывало в истории, сами уйдут из Крыма,

– пояснил военный.

Для этого Украине еще предстоит многое сделать на фронте. То есть речь идет не о гарантированном сценарии, а о возможном развитии событий при условии изменения ситуации на других направлениях.