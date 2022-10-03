После деоккупации Торского россияне скрылись в Кременной: они пытаются атаковать

После того, как ВСУ деоккупировали Торское, которое за Лиманом Донецкой области, оккупанты сбежали в Луганскую область. Теперь они пытаются строить укрепление в Кременной.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Он отметил, что сейчас ВСУ делают все возможное, чтобы оккупанты не построили укрепления в Кременной.

Обратите внимание Уничтожены, в плену, или пытаются оборонять Кременную: что с оккупантами под Лиманом

Какая ситуация на Востоке

Сергей Череватый рассказал, что в Кременную сбежали остатки оккупантов, которые не удалось добить под Лиманом. Там они пытаются строить укрепление, однако ракетные войска, авиация и артиллерия делают все, чтобы помешать врагу.

В то же время, оккупационные войска остаются активными на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Там, по словам Череватого, сосредоточены основные силы противника.

На Бахмутском направлении враг пытается оккупировать Зайцево и Спорное, а Бахмут продолжают обстреливать. На Авдеевском направлении оккупанты обстреливают и пытаются захватить Невельское и Первомайское.

Отдельно представитель Восточной группировки отметил, что пока российские мобилизованные не представляют угрозы, поскольку их еще не так много и подготовки у них нет. Несмотря на это, Череватый отметил, что когда их будет, как заявляли в Кремле, 300 тысяч – тогда это может создать определенные препятствия для ВСУ, ведь такое количество людей даже с минимальной подготовкой может помочь оккупантам укрепить оборону.

ВСУ освободили Лиман

После мощного контрнаступления в Харьковской области, украинские защитники и защитницы начали операцию по оперативному окружению Лимана в Донецкой области. Эту операцию завершили 30 сентября. Кроме того, ВСУ освободили ряд населенных пунктов вокруг Лимана, в частности Ямполь и Дробышево.

2 октября президент Владимир Зеленский сообщил о полной зачистке Лимана и возвращении города под контроль Украины. Вслед за Лиманом наши войска освободили Торское.

Интересно – Гайдай о бегстве оккупантов из Лимана: смотрите видео